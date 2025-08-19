Washington DC —

Insatserna är höga för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. På måndag är Zelenskyj planerad att delta i ett möte på hög nivå i Vita huset med USA:s president Donald Trump, tillsammans med flera europeiska ledare, för att diskutera ett slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Om samtalen misslyckas kan USA upphöra med sin medling eller sitt militära stöd, vilket potentiellt kan ge Ryssland möjlighet att eskalera sina militära aktioner i Ukraina. För att undvika USA:s vrede kan Zelenskyj tvingas ge upp territorium till Ryssland i utbyte mot säkerhetsgarantier – ett drag som vissa experter beskriver som "politiskt självmord".

"Insatserna är enorma för alla inblandade parter," säger Mariya Y. Omelicheva, professor i strategi vid National War College på National Defence University i Washington DC, till TRT World.

Hon menar att Ukrainas suveränitet står på spel, Europas säkerhet är i fara och Trumps ambitioner att befästa sitt arv som fredsmäklare "står på spel". "Med tanke på hans [Trump] starka motivation att få slut på konflikten är det osannolikt att han helt skulle överge medlingsinsatsen. Däremot kan han använda hotet om att dra tillbaka USA:s stöd för att pressa Kiev och dess europeiska partners att acceptera mindre fördelaktiga villkor."

Möjliga säkerhetsgarantier, liknande NATO:s, som Ukraina skulle behöva för att ett fredsavtal med Ryssland ska vara hållbart, står på dagordningen. Rysslands president Vladimir Putin motsätter sig att Ukraina går med i NATO, men Trumps team hävdar att den ryske ledaren är öppen för att allierade går med på att försvara Ukraina om det attackeras.

På söndagskvällen antydde Trump att Ukraina inte kan återfå Krim, en halvö som ockuperades av Ryssland 2014 och som utlöste en väpnad konflikt som ledde till en bredare invasion 2022. Trump sa att Putin under deras senaste möte i Alaska upprepade att han vill ha de viktiga regionerna Donetsk och Luhansk som utgör Donbass.

Trump har slutat förespråka ett eldupphör och föredrar nu ett omfattande fredsavtal. Förutom Zelenskyj deltar även NATO:s generalsekreterare Mark Rutte, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Finlands president Alexander Stubb i mötena i Vita huset.

Utrymme för kompromiss?

Mikhail Alexseev, professor i statsvetenskap vid San Diego State University i Kalifornien, kallar måndagens möten "ytterst betydelsefulla". "Detta är ett multilateralt toppmöte utan förutbestämda överenskommelser. Möjliga resultat kan variera från att USA drar tillbaka sitt stöd för Ukraina och kriget fortsätter, med Ryssland stärkt i sin aggression, till att USA:s president accepterar Ukrainas och Europas säkerhetsbekymmer och ökar pressen på Moskva, både militärt och ekonomiskt, för att få det att ändra sin hållning," säger Alexseev till TRT World.

"Vi kan se vissa mellanresultat, men gapet mellan ryska krav och vad Ukraina kan acceptera utan att riskera att förlora sin suveränitet är enormt," säger han. "Det kan inte överbryggas utan att Ryssland åtminstone släpper sina anspråk på ännu icke-ockuperade ukrainska territorier och drar sig tillbaka från vissa ukrainska områden i söder, och utan att USA och Europa åtar sig att placera någon form av militär styrka i eller runt Ukraina."