Washington DC —
Insatserna är höga för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. På måndag är Zelenskyj planerad att delta i ett möte på hög nivå i Vita huset med USA:s president Donald Trump, tillsammans med flera europeiska ledare, för att diskutera ett slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Om samtalen misslyckas kan USA upphöra med sin medling eller sitt militära stöd, vilket potentiellt kan ge Ryssland möjlighet att eskalera sina militära aktioner i Ukraina. För att undvika USA:s vrede kan Zelenskyj tvingas ge upp territorium till Ryssland i utbyte mot säkerhetsgarantier – ett drag som vissa experter beskriver som "politiskt självmord".
"Insatserna är enorma för alla inblandade parter," säger Mariya Y. Omelicheva, professor i strategi vid National War College på National Defence University i Washington DC, till TRT World.
Hon menar att Ukrainas suveränitet står på spel, Europas säkerhet är i fara och Trumps ambitioner att befästa sitt arv som fredsmäklare "står på spel". "Med tanke på hans [Trump] starka motivation att få slut på konflikten är det osannolikt att han helt skulle överge medlingsinsatsen. Däremot kan han använda hotet om att dra tillbaka USA:s stöd för att pressa Kiev och dess europeiska partners att acceptera mindre fördelaktiga villkor."
Möjliga säkerhetsgarantier, liknande NATO:s, som Ukraina skulle behöva för att ett fredsavtal med Ryssland ska vara hållbart, står på dagordningen. Rysslands president Vladimir Putin motsätter sig att Ukraina går med i NATO, men Trumps team hävdar att den ryske ledaren är öppen för att allierade går med på att försvara Ukraina om det attackeras.
På söndagskvällen antydde Trump att Ukraina inte kan återfå Krim, en halvö som ockuperades av Ryssland 2014 och som utlöste en väpnad konflikt som ledde till en bredare invasion 2022. Trump sa att Putin under deras senaste möte i Alaska upprepade att han vill ha de viktiga regionerna Donetsk och Luhansk som utgör Donbass.
Trump har slutat förespråka ett eldupphör och föredrar nu ett omfattande fredsavtal. Förutom Zelenskyj deltar även NATO:s generalsekreterare Mark Rutte, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Finlands president Alexander Stubb i mötena i Vita huset.
Utrymme för kompromiss?
Mikhail Alexseev, professor i statsvetenskap vid San Diego State University i Kalifornien, kallar måndagens möten "ytterst betydelsefulla". "Detta är ett multilateralt toppmöte utan förutbestämda överenskommelser. Möjliga resultat kan variera från att USA drar tillbaka sitt stöd för Ukraina och kriget fortsätter, med Ryssland stärkt i sin aggression, till att USA:s president accepterar Ukrainas och Europas säkerhetsbekymmer och ökar pressen på Moskva, både militärt och ekonomiskt, för att få det att ändra sin hållning," säger Alexseev till TRT World.
"Vi kan se vissa mellanresultat, men gapet mellan ryska krav och vad Ukraina kan acceptera utan att riskera att förlora sin suveränitet är enormt," säger han. "Det kan inte överbryggas utan att Ryssland åtminstone släpper sina anspråk på ännu icke-ockuperade ukrainska territorier och drar sig tillbaka från vissa ukrainska områden i söder, och utan att USA och Europa åtar sig att placera någon form av militär styrka i eller runt Ukraina."
Alexseev säger att Zelenskyj inte kan acceptera Putins erbjudande som gjordes i Alaska. "Om Ukraina ger upp de cirka 30 procent av Donetsk-provinsen som det nu kontrollerar, skulle Ryssland få en betydande brohuvud för djupa framryckningar som hotar större ukrainska städer som Charkiv och Poltava," argumenterar han.
Dock finns det utrymme för kompromiss, säger han. "Ukraina skulle kunna gå med på att acceptera Rysslands de facto-kontroll över de ockuperade territorierna utan att juridiskt erkänna rysk suveränitet. Men det kommer att behöva mer konkreta säkerhetsgarantier än löften eller pappersavtal. Det måste innebära trupper på marken. Ryssland har brutit varje nyckelavtal som garanterar Ukrainas territoriella integritet sedan 1994, 1997 och 2015."
Putins acceptans av säkerhetsgarantier, argumenterar han, är sannolikt oärlig och en taktik för att fördröja sanktioner under förevändning av att söka fred. "Putins påstådda acceptans av säkerhetsgarantier av 'Artikel 5-typ' är mycket sannolikt oärlig. Det är en mycket komplex och känslig fråga, och min känsla är att Putin presenterade det som en 'eftergift' med det enda syftet att vinna tid för att fördröja och mildra internationella sanktioner under förevändning av att söka en fredsuppgörelse," säger Alexseev.
Medan överlämnandet av Krim, som olagligt annekterades av Ryssland, är en bitter medicin, kan det vara det enda alternativet som Ukrainas ledarskap och folk motvilligt kan tolerera, argumenterar Omelicheva. "Däremot skulle en kapitulation av Donbass vara mycket mer förödmjukande och strategiskt farlig. Som en sammanhängande region skulle det kunna fungera som en språngbräda för framtida rysk aggression, vilket utgör ett långsiktigt hot mot Ukrainas suveränitet och säkerhet."
Risker om mötet misslyckas
Inför sitt möte med Trump uppgav Zelenskyj att europeiska ledare hade enats om en gemensam hållning för en pålitlig och varaktig fred i Ukraina och Europa. "Vi bör inte förvänta oss att Putin frivilligt överger aggression och nya försök till erövring," skrev Zelenskyj på X och delade en video som visar europeiska ledare hälsa och omfamna varandra vid ett tidigare möte i Washington DC.
"Därför måste pressen fungera, och den måste vara gemensam – från USA och Europa, och från alla i världen som respekterar rätten till liv och den internationella ordningen."
Samtidigt säger Alexander Rodnyansky, tidigare rådgivare till Ukrainas president, till TRT World att riskerna är betydande om mötet i Vita huset inte leder till ett genombrott. "Risken är att Trump i slutändan kan hota att dra tillbaka stödet och lämna Ukraina beroende av européerna – som, trots sina intentioner, förblir en papperstiger som inte kan ersätta USA militärt eller ekonomiskt," säger Rodnyansky.
"Om detta är ett mycket sannolikt scenario är oklart, men risken är betydande idag."
Han betonar att Zelenskyj inte är beredd att acceptera några större eftergifter eller territoriella kompromisser och argumenterar för att den enda genomförbara lösningen är att frysa frontlinjen och söka säkerhetsgarantier för Ukraina, "helst tillsammans med återhämtningshjälp och återuppbyggnadsfinansiering, möjligen stödd av ryska sanktioner."
"Detta är det bästa resultatet de hoppas på. Men när det gäller territorium finns det ingen vilja att ge upp mer ukrainsk mark, och inte heller skulle befolkningen stödja ett sådant drag."