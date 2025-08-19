VÄRLDEN
Maduro mobiliserar miljontals i milisen mitt i ökande 'hot' från USA
Åtgärden kommer efter att Washington fördubblat sin belöning på 50 miljoner dollar för Maduros arrestering och skickat örlogsfartyg till Karibien i en ny narkotikabekämpande offensiv.
Den venezuelanska milisen sägs ha omkring 5 miljoner medlemmar, men analytiker menar att det verkliga antalet är betydligt lägre. (Foto: AP) / AP
för 9 timmar sedan

Venezuelas president Nicolas Maduro har meddelat att han kommer att mobilisera mer än 4,5 miljoner milismedlemmar för att försvara landet mot vad han kallade förnyade “hot” från USA, efter att Washington höjt belöningen för hans gripande.

“Denna vecka kommer jag att aktivera en specialplan med mer än 4,5 miljoner milismedlemmar för att säkerställa täckning över hela det nationella territoriet — miliser som är förberedda, aktiverade och beväpnade,” sade Maduro under ett tv-sänt tal på måndagen.

Milisen, som officiellt skapades under den sena presidenten Hugo Chavez, påstås ha cirka 5 miljoner medlemmar, även om analytiker menar att den faktiska siffran är betydligt lägre. Venezuelas befolkning uppgår till cirka 30 miljoner.

Washingtons hot

Maduro kritiserade vad han kallade för “extravaganta, bisarra och absurda hot” från Washington.

Tidigare denna månad fördubblade Trump-administrationen belöningen för Maduros gripande till 50 miljoner dollar, med hänvisning till anklagelser om narkotikahandel. Amerikanska tjänstemän anklagar honom för att leda det så kallade Cartel de los Soles, ett mäktigt kokainnätverk som är djupt rotat i Venezuelas militär.

Den amerikanska militären har också skickat marina resurser till södra Karibien som en del av sin insats mot narkotikahandel.

Venezuelas inrikesminister Diosdado Cabello uppgav att Caracas har svarat genom att sätta in styrkor “över hela Karibien… i vårt hav, vår egendom, venezuelanskt territorium.”

Utan att direkt nämna de senaste amerikanska åtgärderna tackade Maduro sina allierade för deras stöd i ljuset av vad han beskrev som Washingtons “ruttna refräng av hot.”

Han uppmanade också sin politiska bas att stärka lokala väpnade enheter, inklusive bonde- och arbetarmiliser, och deklarerade: “Gevär och missiler till bondekraften — för att försvara Venezuelas territorium, suveränitet och fred.”

