Venezuelas president Nicolas Maduro har meddelat att han kommer att mobilisera mer än 4,5 miljoner milismedlemmar för att försvara landet mot vad han kallade förnyade “hot” från USA, efter att Washington höjt belöningen för hans gripande.

“Denna vecka kommer jag att aktivera en specialplan med mer än 4,5 miljoner milismedlemmar för att säkerställa täckning över hela det nationella territoriet — miliser som är förberedda, aktiverade och beväpnade,” sade Maduro under ett tv-sänt tal på måndagen.

Milisen, som officiellt skapades under den sena presidenten Hugo Chavez, påstås ha cirka 5 miljoner medlemmar, även om analytiker menar att den faktiska siffran är betydligt lägre. Venezuelas befolkning uppgår till cirka 30 miljoner.

Washingtons hot

Maduro kritiserade vad han kallade för “extravaganta, bisarra och absurda hot” från Washington.