Den 25 augusti, för åtta år sedan, inledde Myanmars armé en kampanj av folkmordsvåld mot Rohingya i deras förfäders hem i västra Myanmar, vid gränsen till Bangladesh.

Denna brända jord-kampanj ledde till en våldsam massutdrivning av över 740 000 Rohingya under hösten 2017, samtidigt som 300 byar förstördes i namn av ”säkerhetsoperationer” mot ”muslimska terrorister”.

Vid den tiden leddes Myanmars civila regering av Aung San Suu Kyi, som officiellt stödde den etniska rensningen och försvarade den globalt, med hjälp av sina höga ämbeten som statskansler och utrikesminister.

När exodus hade avtagit reste vi båda till Cox’s Bazar i Bangladesh – som nu hyser ett av världens största flyktingläger – och mötte överlevande Rohingya som berättade om massvåldtäkter, massakrer, mordbränder och våldsamma utdrivningar.

För Rohingya är folkmordet i Myanmar fortfarande pågående. De har inga rättigheter eller skydd, och ingen verklig möjlighet att återvända – inte olikt vad palestinierna står inför i sitt eget hemland.

Ett global misslyckande

Åtta år senare kan vi dra en tydlig lärdom: det internationella systemet av politiska stater – och dess främsta rättsliga organ, Internationella domstolen (ICJ) – har upprepade gånger misslyckats med att hålla ansvariga stater till svars.

Detta har direkt lett till en straffrihet som möjliggör ytterligare brott i Myanmar. Dessa mönster av straffrihet sträcker sig också bortom Myanmar till andra samtida brott mot mänskligheten.

I Gaza, till exempel, är hela 83 procent av de dödade i Israels så kallade ”urban warfare” mot Hamas civila, enligt en läckt israelisk militär rapport.

Myanmar, liksom Israel, befinner sig i meritfasen av sitt folkmordsfall som initierades av Gambia vid ICJ, efter att domstolen enhälligt fastställt att de initiala bevisen för folkmord uppfyllde domstolens krav på sannolikhet för att Myanmar brutit mot folkmordskonventionen i sin behandling av Rohingya.

I januari 2020 förklarade ICJ att 600 000 Rohingya som fortfarande befinner sig i Myanmar är en skyddad grupp och beordrade Yangon att förhindra ytterligare våld mot gruppen.

Men sedan dess har straffriheten i Myanmar bara ökat. I att förhindra ytterligare folkmordshandlingar har FN:s främsta rättsliga organ kategoriskt misslyckats.

Folkmordet mot Rohingya fortskrider mycket snabbare än ICJ:s rättsliga processer.

Sedan kuppen 2021, då Myanmars militär störtade Suu Kyi och hennes två gånger valda civila regering, har juntan begått krigsbrott över hela landet mot andra etniska minoriteter och politiska oppositioner.

Samtidigt, medan väpnade konflikter förvärrar situationen i landet, har fler förövare dykt upp som riktar in sig på Rohingya-civila.

Arakanarmén, en etnisk rakhinsk-buddhistisk milis som har tagit kontroll över stora delar av delstaten Rakhine, anklagas idag trovärdigt av FN och internationella människorättsorganisationer för massakrer och förföljelse av de Rohingya som fortfarande finns kvar i provinsen.