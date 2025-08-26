VÄRLDEN
Över 100 000 lediga jobb i Sverige – Europa kämpar med omfattande kompetensbrist
I Europa står arbetsmarknaden inför en kritisk utmaning: trots höga nivåer av arbetslöshet finns miljontals lediga jobb som inte kan besättas.
I Europa står arbetsmarknaden inför en kritisk utmaning / Reuters
I Sverige handlar det om över 100 000 vakanta tjänster, enligt en rapport från Euronews.

Det totala antalet arbetslösa inom EU uppgick i maj 2025 till cirka 13,1 miljoner personer enligt Eurostat. Därmed märks en tydlig kontrast mellan arbetskraftsutbud och anställningstrender.

Sverigerundans arbetslucka

I Sverige finns alltså över 100 000 lediga jobb, vilket placerar landet bland de nordvästliga länder med högst efterfrågan på arbetskraft. Andra länder med motsvarande siffror är Belgien, Österrike och Norge. Sverige ligger därmed långt över EU-genomsnittet för vakanta jobb, som är 2,1 % av samtliga tjänster – en nivå som faktiskt sjunkit sedan föregående kvartal. ([turn0view0])

Var i Europa är behovet störst – och minst?

Tyskland toppar listan med över 1 miljon lediga platser, följt av Storbritannien med 750 000 och Frankrike med 500 000 vakanta jobb. Östeuropa och Sydeuropa ligger däremot betydligt lägre, där Rumänien, Spanien och Polen har sakta roterande arbetsmarknader med få lediga tjänster.

Vad beror det på?

“Lediga jobb” definieras som avlönade tjänster som fortfarande letar efter arbetskraft. När arbetsmarknadens matchning brister, kan det leda till höga arbetslöshetssiffror samtidigt som behovet av kompetens är stort. Ett tydligt signalvärde är att en tredjedel av de tillfrågade arbetsgivarna i Europa uppger att de inte lyckas hitta rätt kompetens för nyckelroller.

För svenska arbetsgivare – fortsatt kamp om talang

Resultatet är att arbetsgivare i Sverige står inför svårigheter att hitta rätt personal, trots att jobben finns. Speciellt tydligt är detta inom bristyrken och högteknologiska sektorer där kompetens efterfrågas men inte alltid finns tillgänglig i tillräcklig mängd. Rapporter från exempelvis rekryteringsgruppen ManpowerGroup visar att över 75 % av företagen har upplevt rekryteringsproblem de senaste åren.

