I Sverige handlar det om över 100 000 vakanta tjänster, enligt en rapport från Euronews.

Det totala antalet arbetslösa inom EU uppgick i maj 2025 till cirka 13,1 miljoner personer enligt Eurostat. Därmed märks en tydlig kontrast mellan arbetskraftsutbud och anställningstrender.

Sverigerundans arbetslucka

I Sverige finns alltså över 100 000 lediga jobb, vilket placerar landet bland de nordvästliga länder med högst efterfrågan på arbetskraft. Andra länder med motsvarande siffror är Belgien, Österrike och Norge. Sverige ligger därmed långt över EU-genomsnittet för vakanta jobb, som är 2,1 % av samtliga tjänster – en nivå som faktiskt sjunkit sedan föregående kvartal. ([turn0view0])

Var i Europa är behovet störst – och minst?