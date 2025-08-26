Affären inkluderar tre Gripen E och ett Gripen F, samt tillhörande utrustning, support och utbildning. Leveranserna beräknas ske under perioden 2025 till 2030.

Saab, tillverkaren, har även tecknat ett långsiktigt så kallat offset-avtal med Royal Thai Air Force (RTAF), vilket innebär teknologitransfer och industriellt samarbete mellan Sverige och Thailand. Detta partnerskap väntas stärka Thailands försvarsindustri och generera nya investeringar inom flera sektorer.

Vid underteckningsceremonin närvarade Saabs VD Micael Johansson, FMV:s generaldirektör Mikael Granholm och den thailändske flygvapenschefen Air Chief Marshal Punpakdee Pattanakul. Sveriges försvarsminister Pål Jonson deltog också och uttryckte uppskattning för det ökade långsiktiga samarbetet.

RTAF har tidigare bekräftat sitt val av Gripen E/F som sitt framtida stridsflyg, efter en urvalsprocess där Gripen ersatte amerikanska alternativ som F-16. Affären är en del av ett tioårigt program under vilket totalt 12 Gripen-plan planeras beställas i tre faser – med den första om fyra plan fram till 2029.

Strategisk betydelse: