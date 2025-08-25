Filen, som innehöll detaljer från hemliga Nato-samtal med Turkiet, glömdes av en medföljande statsanställd i en toalett vid terminalen.

Vad innehöll dokumentet?

Dokumentet var en kopia av det så kallade ”statsministerpaketet” – ett bakgrundspapper med talepunkter inför mötet med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan angående Sveriges Natoansökan. Det rörde sig om information klassad under “yttersta Utrikessekretess”, vilket innebär att avslöjande kan skada Sveriges internationella relationer och utrikespolitiska ställning.

Regeringskansliets bedömning

Statskansliet bemötte händelsen med att försvara att det lämnade dokumentet inte innehöll information varsigt skyddade under nationens säkerhetspolis Säpos ansvarsområde. Därför ansågs det inte nödvändigt att anmäla händelsen – eller genomföra en säkerhetsanalys – enligt regeringens pressmeddelande.