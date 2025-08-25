Filen, som innehöll detaljer från hemliga Nato-samtal med Turkiet, glömdes av en medföljande statsanställd i en toalett vid terminalen.
Vad innehöll dokumentet?
Dokumentet var en kopia av det så kallade ”statsministerpaketet” – ett bakgrundspapper med talepunkter inför mötet med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan angående Sveriges Natoansökan. Det rörde sig om information klassad under “yttersta Utrikessekretess”, vilket innebär att avslöjande kan skada Sveriges internationella relationer och utrikespolitiska ställning.
Regeringskansliets bedömning
Statskansliet bemötte händelsen med att försvara att det lämnade dokumentet inte innehöll information varsigt skyddade under nationens säkerhetspolis Säpos ansvarsområde. Därför ansågs det inte nödvändigt att anmäla händelsen – eller genomföra en säkerhetsanalys – enligt regeringens pressmeddelande. ([turn0view0])
En kedja av säkerhetsmissar
Händelsen har väckt kritik, inte bara mot den enskilda statstjänstemannen utan också mot de interna rutinerna i regeringskansliet. Enligt rapporten ledde trånga scheman och införsel av alltför strikta återreseregler – exempelvis förbud mot taxifärd – till överarbetade medarbetare och en stress som tros ha bidragit till misstaget.
I det följande kritiska ljuset har regeringen även fått frågor om säkerhetsorganisationens akutförmåga att hantera situationer av allvarlig karaktär.
Säkerhetsrådgivarens roll i rampljuset
I kölvattnet av incidenten utsågs Henrik Landerholm – statsminister Kristerssons barndomsvän – till ny nationell säkerhetsrådgivare. Under det kommande halvåret förvärrades situationen ytterligare med flera misstag, såsom att Landerholm glömde ett mobiltelefon och ett anteckningsblock på svenska institutioner utomlands. Nu är han aktuell i rättsliga efterspel för ett tidigare incident i mars 2023: han misstänks ha slarvat med hanteringen av känsliga dokument på en utbildningsanläggning. ([turn0view0])