Brasilien har vägrat att godkänna utnämningen av en ny israelisk ambassadör till landet, vilket har lett till att Israel nedgraderat sina diplomatiska förbindelser med det latinamerikanska landet och återigen förklarat president Luiz Inácio Lula da Silva som "persona non grata", enligt israeliska medier. Detta förvärrar den diplomatiska krisen mellan de två länderna.

Lula da Silva vägrade i måndags att godkänna Gali Dagan, tidigare ambassadör i Colombia, som ny sändebud till Brasilien, vilket lämnar posten vakant.

Tidningen Times of Israel citerade det israeliska utrikesministeriet som meddelade att relationerna med Brasília nu hanteras på en lägre nivå.

"Efter att Brasilien, på ett ovanligt sätt, avstod från att svara på ambassadör Dagans begäran om godkännande, drog Israel tillbaka begäran, och relationerna mellan länderna hanteras nu på en lägre diplomatisk nivå," citerades ministeriet.

Utvecklingen markerar en ny bottennivå för relationerna mellan Brasília och Tel Aviv, som redan var ansträngda på grund av situationen i Gaza.

Brasilien kallade hem sin ambassadör från Israel förra året på grund av Israels agerande i Gaza och har ännu inte utsett någon ersättare.