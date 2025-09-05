KRIGET I GAZA
1 min läsning
Finland ansluter sig till deklaration som stöder tvåstatslösning för Israel och Palestina
Deklarationen är resultatet av en internationell konferens vid FN i juli, som värdades av Saudiarabien och Frankrike om den decennier långa konflikten.
Finland ansluter sig till deklaration som stöder tvåstatslösning för Israel och Palestina
Palestinier kämpar mot hunger i Gaza på grund av Israels brutala krig och blockad av enklaven. / AA
5 september 2025

Finland ansluter sig till en deklaration om en fredlig lösning på den palestinska frågan och genomförandet av en tvåstatslösning, meddelade det nordiska landet i ett uttalande.

"Processen som leds av Frankrike och Saudiarabien är den mest betydande internationella insatsen på flera år för att skapa förutsättningar för en tvåstatslösning," sade Finlands utrikesminister Elina Valtonen på X under fredagen.

Deklarationen är resultatet av en internationell konferens vid FN i juli, som värdades av Saudiarabien och Frankrike, angående den decennielånga konflikten. USA och Israel bojkottade evenemanget.

Rekommenderad

Det första steget som beskrivs i deklarationen är att få ett slut på det nästan två år långa kriget mellan Israel och den palestinska motståndsgruppen Hamas i Gaza.

Saudiarabien och Frankrike har uppmanat länder vid FN att stödja deklarationen som beskriver "konkreta, tidsbundna och oåterkalleliga steg" mot att genomföra en tvåstatslösning.

Till skillnad från vissa andra europeiska nationer, såsom Spanien och Norge, har Finland inte erkänt Palestina som en stat. Den finska koalitionsregeringen är internt splittrad i frågan om ett formellt erkännande.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us