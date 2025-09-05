Finland ansluter sig till en deklaration om en fredlig lösning på den palestinska frågan och genomförandet av en tvåstatslösning, meddelade det nordiska landet i ett uttalande.
"Processen som leds av Frankrike och Saudiarabien är den mest betydande internationella insatsen på flera år för att skapa förutsättningar för en tvåstatslösning," sade Finlands utrikesminister Elina Valtonen på X under fredagen.
Deklarationen är resultatet av en internationell konferens vid FN i juli, som värdades av Saudiarabien och Frankrike, angående den decennielånga konflikten. USA och Israel bojkottade evenemanget.
Det första steget som beskrivs i deklarationen är att få ett slut på det nästan två år långa kriget mellan Israel och den palestinska motståndsgruppen Hamas i Gaza.
Saudiarabien och Frankrike har uppmanat länder vid FN att stödja deklarationen som beskriver "konkreta, tidsbundna och oåterkalleliga steg" mot att genomföra en tvåstatslösning.
Till skillnad från vissa andra europeiska nationer, såsom Spanien och Norge, har Finland inte erkänt Palestina som en stat. Den finska koalitionsregeringen är internt splittrad i frågan om ett formellt erkännande.