Finland ansluter sig till en deklaration om en fredlig lösning på den palestinska frågan och genomförandet av en tvåstatslösning, meddelade det nordiska landet i ett uttalande.

"Processen som leds av Frankrike och Saudiarabien är den mest betydande internationella insatsen på flera år för att skapa förutsättningar för en tvåstatslösning," sade Finlands utrikesminister Elina Valtonen på X under fredagen.

Deklarationen är resultatet av en internationell konferens vid FN i juli, som värdades av Saudiarabien och Frankrike, angående den decennielånga konflikten. USA och Israel bojkottade evenemanget.