Den 31 augusti avgick ett tjugotal båtar från Barcelona med aid-kit till Gaza. Tusentals supportrar samlades vid kajen, viftade med palestinska flaggor och skanderade slagord som “Free Palestine”. I ett tal före avfärd betonade Thunberg att fokus måste flyttas från flottiljen till den mänskliga tragedin i Gaza:

“Historiens berättelse gäller inte vårt uppdrag — den gäller Palestina. Hur människor berövas de mest grundläggande medlen för att överleva. Hur världen kan formligt vara tyst.”

Flottiljen hyllades av flera internationella röster. Irlands skådespelare Liam Cunningham kallade situationen “en skamrik period i vår världshistoria” och beskrev gärningen:

“Vi måste agera innan det är för sent. Folkmord är inte bara siffror — det handlar om människor.”