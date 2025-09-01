KRIGET I GAZA
2 min läsning
Greta Thunberg i Global Sumud Flotilla – en ny front för Gaza-aktivism
Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg har återigen tagit sig in i den humanitära krisen kring Gaza, den här gången genom en central roll i Global Sumud Flotilla – den största insatsen hittills för att bryta Israels blockad av Gaza till sjöss.
Greta Thunberg i Global Sumud Flotilla – en ny front för Gaza-aktivism
Spaniens Gazaflottilj / AP
1 september 2025

Den 31 augusti avgick ett tjugotal båtar från Barcelona med aid-kit till Gaza. Tusentals supportrar samlades vid kajen, viftade med palestinska flaggor och skanderade slagord som “Free Palestine”. I ett tal före avfärd betonade Thunberg att fokus måste flyttas från flottiljen till den mänskliga tragedin i Gaza:

“Historiens berättelse gäller inte vårt uppdrag — den gäller Palestina. Hur människor berövas de mest grundläggande medlen för att överleva. Hur världen kan formligt vara tyst.”

Flottiljen hyllades av flera internationella röster. Irlands skådespelare Liam Cunningham kallade situationen “en skamrik period i vår världshistoria” och beskrev gärningen:

“Vi måste agera innan det är för sent. Folkmord är inte bara siffror — det handlar om människor.”

Rekommenderad

Thunberg deltog tidigare i flottiljen Madleen i juni, men israelisk militär stoppade fartyget på internationellt vatten, vilket ledde till att hon deporterades. Trots detta förblev hon orubblig och planerade vidare med Global Sumud Flotilla – ett initiativ som involverar aktivister från 44 länder och som anses vara det största någonsin av sitt slag

Greta Thunbergs engagemang för Gaza har gått från klimataktivism till en internationell symbol för civil solidaritet – trots hot om arrestering. Medverkan i flottiljen blev en manifestation för “folkets rätt att agera när stater sviker”.

Möjligt frihetsberövande

Regeringen i Israel har inte tigit still – enligt rapporter planerar säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir att förklara deltagarna i flottiljen, inklusive Thunberg, som terrorister. Detta kan leda till att de hålls frihetsberövade under förhållanden jämförbara med fångar – något som Thunberg fördömt som ett övergrepp mot mänskliga rättigheter

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us