Den 31 augusti avgick ett tjugotal båtar från Barcelona med aid-kit till Gaza. Tusentals supportrar samlades vid kajen, viftade med palestinska flaggor och skanderade slagord som “Free Palestine”. I ett tal före avfärd betonade Thunberg att fokus måste flyttas från flottiljen till den mänskliga tragedin i Gaza:
“Historiens berättelse gäller inte vårt uppdrag — den gäller Palestina. Hur människor berövas de mest grundläggande medlen för att överleva. Hur världen kan formligt vara tyst.”
Flottiljen hyllades av flera internationella röster. Irlands skådespelare Liam Cunningham kallade situationen “en skamrik period i vår världshistoria” och beskrev gärningen:
“Vi måste agera innan det är för sent. Folkmord är inte bara siffror — det handlar om människor.”
Thunberg deltog tidigare i flottiljen Madleen i juni, men israelisk militär stoppade fartyget på internationellt vatten, vilket ledde till att hon deporterades. Trots detta förblev hon orubblig och planerade vidare med Global Sumud Flotilla – ett initiativ som involverar aktivister från 44 länder och som anses vara det största någonsin av sitt slag
Greta Thunbergs engagemang för Gaza har gått från klimataktivism till en internationell symbol för civil solidaritet – trots hot om arrestering. Medverkan i flottiljen blev en manifestation för “folkets rätt att agera när stater sviker”.
Möjligt frihetsberövande
Regeringen i Israel har inte tigit still – enligt rapporter planerar säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir att förklara deltagarna i flottiljen, inklusive Thunberg, som terrorister. Detta kan leda till att de hålls frihetsberövade under förhållanden jämförbara med fångar – något som Thunberg fördömt som ett övergrepp mot mänskliga rättigheter