Hollywoodstjärnor som Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer och Alfonso Cuaron har anslutit sig som exekutiva producenter till Kaouther Ben Hanias film The Voice of Hind Rajab, vilket ger ett lyft åt det Gaza-baserade dramat inför dess världspremiär på Venedigs filmfestival den 3 september.

Filmen återskapar de sista timmarna i sexåriga Hind Rajabs liv. I januari 2024 ringde hon Röda Halvmånens volontärer från insidan av en bil som var genomborrad av kulor, efter att israeliska styrkor öppnat eld när hennes familj försökte fly från Gaza City. Hind hittades senare död. Filmen bygger på ljudinspelningar av Hinds desperata samtal medan räddningspersonal försökte nå henne.

Israel hävdade att de inte hade några trupper i området vid tillfället, men oberoende undersökningar av The Washington Post och Sky News bekräftade att israeliska stridsvagnar var närvarande. Al Jazeera kartlade 335 kulhål i familjens bil.

Ben Hania, vars film Four Daughters nominerades till en Oscar förra året, sa: "Jag kan inte acceptera en värld där ett barn ropar på hjälp och ingen kommer. Film kan bevara ett minne. Film kan motstå glömska. Må Hind Rajabs röst bli hörd."

Filmen är producerad av Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) och James Wilson (JW Films). The Party Film Sales har säkrat distributionsavtal över hela Europa, medan CAA Media Finance hanterar Nordamerika.

Premiären i Venedig äger rum samtidigt som Gaza-kriget dominerar festivalens bakgrund. Hind Rajabs röst kommer att höras i Venedig.

Den 82:a Venedigs filmfestival öppnade denna vecka med den sedvanliga paraden av Hollywoodstjärnor, men Gaza var ett framträdande tema både på och utanför röda mattan. Pro-palestinska demonstranter samlades vid Lido och krävde ett slut på Israels våld, medan filmskapare och konstnärer lyfte fram palestiniernas situation.

Bland de mest efterlängtade filmerna är The Voice of Hind Rajab, som återskapar den verkliga historien om en sexårig flicka som dödades av israelisk eld i januari 2024 efter att ha vädjat om hjälp via telefon från en bil genomborrad av kulor.

Regissören Kaouther Ben Hania berättade att hon fick en "fysisk reaktion" när hon först hörde Hinds röst online och omedelbart lade andra projekt åt sidan för att arbeta med filmen. Ben Hania undvek medvetet grafiska bilder och fokuserade istället på "väntan, rädslan, den outhärdliga tystnaden när hjälpen inte kommer."