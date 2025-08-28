Världen vet att Indien och Pakistan sällan är överens i internationella frågor, särskilt efter att de två länderna avfyrade raketer och missiler mot varandra för bara tre månader sedan i maj.

Det som överraskade många var att dessa två grannländer, som båda har kärnvapen, på onsdagen utfärdade uttalanden där de fördömde mordet på journalister i Gaza av Israel och beskrev det som ”grymt”.

Islamabad och New Delhi publicerade varsin pressrelease efter Israels attack i måndags mot Nasser Medical Complex i Khan Younis, södra Gaza, där minst 47 palestinier, inklusive sex journalister, dödades. Attacken har väckt global kritik.

Pakistans utrikesministerium beskrev attacken som ”omänsklig och grym” och betonade att fortsatta angrepp på civila och journalister utgör allvarliga brott mot internationella mänskliga rättigheter, humanitär rätt och pressfrihet.

Pakistan upprepade också sin uppmaning till det internationella samfundet att ”hålla Israel ansvarigt för dessa grymma brott och vidta konkreta åtgärder för att sätta stopp för Israels straffrihet,” enligt uttalandet.

Indien å sin sida beskrev morden på journalister i Gaza som ”chockerande och djupt beklagliga” och fördömde förlusten av civila liv i konflikten.