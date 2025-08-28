Världen vet att Indien och Pakistan sällan är överens i internationella frågor, särskilt efter att de två länderna avfyrade raketer och missiler mot varandra för bara tre månader sedan i maj.
Det som överraskade många var att dessa två grannländer, som båda har kärnvapen, på onsdagen utfärdade uttalanden där de fördömde mordet på journalister i Gaza av Israel och beskrev det som ”grymt”.
Islamabad och New Delhi publicerade varsin pressrelease efter Israels attack i måndags mot Nasser Medical Complex i Khan Younis, södra Gaza, där minst 47 palestinier, inklusive sex journalister, dödades. Attacken har väckt global kritik.
Pakistans utrikesministerium beskrev attacken som ”omänsklig och grym” och betonade att fortsatta angrepp på civila och journalister utgör allvarliga brott mot internationella mänskliga rättigheter, humanitär rätt och pressfrihet.
Pakistan upprepade också sin uppmaning till det internationella samfundet att ”hålla Israel ansvarigt för dessa grymma brott och vidta konkreta åtgärder för att sätta stopp för Israels straffrihet,” enligt uttalandet.
Indien å sin sida beskrev morden på journalister i Gaza som ”chockerande och djupt beklagliga” och fördömde förlusten av civila liv i konflikten.
”Morden på journalister är chockerande och djupt beklagliga. Indien har alltid fördömt förlusten av civila liv i konflikter,” sade Randhir Jaiswal, talesperson för Indiens utrikesministerium, i ett uttalande.
Han tillade: ”Vi har informerats om att de israeliska myndigheterna har inlett en utredning.”
Kritiker hävdar att Indien, under premiärminister Narendra Modi, har kommit närmare Israel trots att landet traditionellt har stött Palestina och en tvåstatslösning.
Modi var också en av de första ledarna att fördöma Hamas attacker mot Israel den 7 oktober 2023. Hans inlägg på Twitter, där han kallade Hamas för ”terrorister”, markerade en förändring i Indiens politik, som tidigare inte officiellt klassificerat den palestinska gruppen som en terroristorganisation.
De senaste morden på journalister i Gaza har ökat antalet palestinska journalister som dödats av israeliska attacker sedan oktober 2023 till 246 personer.
Israel har dödat fler journalister under de senaste två åren än någon annan konflikt i världen just nu.