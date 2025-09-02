KRIGET I GAZA
Sverige avvisar i nuläget att kalla händelserna i Gaza för “folkmord”
Trots att Internationella föreningen för forskare i folkmord (IAGS) nyligen fastslog att Israels militära insatser i Gaza uppfyller juridiska kriterier för folkmord, avböjer den svenska regeringen att använda begreppet.
Israel dödade nästan 61 000 palestinier, mestadels kvinnor och barn, i sitt folkmordskrig i Gaza. / AA
2 september 2025

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) beskriver rapporten som “mycket allvarlig”, men understryker att Sverige inte tänker avvika från sitt långa måttliga lands linje att endast använda termen folkmord när en internationell domstol fastställt den rättsligt.

“Vi har en lång tradition av att inte använda detta begrepp förrän det fastställts av en internationell domstol. Vi måste hålla fast vid det principen”, sade Malmer Stenergard i en intervju med SVT.

IAGS rapport – ett växande globalt tryck

Föreningen IAGS, som samlar cirka 600 forskare inom folkmordstudier, har enhälligt bedömt att de juridiska förutsättningarna nu föreligger för att beskriva situationen i Gaza som folkmord. Beslutet har lett till ett kraftigt internationellt och juridiskt tryck på länder som Sverige att anta begreppet. Israel själva har kraftfullt förnekat alla anklagelser om folkmord, och har valt att inte kommentera IAGS rapport offentliggjort via Reuters.

Rättsligt och humanitärt fokus – regeringens strategi

Malmer Stenergard påpekar att Sveriges bidrag till situationen i Gaza handlar mycket mer om humanitärt stöd och diplomatiskt arbete än om deklarativa termer. Sverige vill fortsätta agera inom FN-ramen, driva humanitärt bistånd och pressa Israel att tillåta hjälp att nå fram till drabbade civila.

I december 2023 inledde Sydafrika en folkrättslig process mot Israel vid Internationella domstolen (ICJ), med anklagelsen att Israel bryter mot Konventionen om folkmord. ICJ beordrade därefter Israel att omedelbart upphöra med militära operationer i södra Gaza (Rafah) och att omedelbart öppna korsningar för humanitär hjälp.

