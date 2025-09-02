Föreningen IAGS, som samlar cirka 600 forskare inom folkmordstudier, har enhälligt bedömt att de juridiska förutsättningarna nu föreligger för att beskriva situationen i Gaza som folkmord. Beslutet har lett till ett kraftigt internationellt och juridiskt tryck på länder som Sverige att anta begreppet. Israel själva har kraftfullt förnekat alla anklagelser om folkmord, och har valt att inte kommentera IAGS rapport offentliggjort via Reuters.

Rättsligt och humanitärt fokus – regeringens strategi

Malmer Stenergard påpekar att Sveriges bidrag till situationen i Gaza handlar mycket mer om humanitärt stöd och diplomatiskt arbete än om deklarativa termer. Sverige vill fortsätta agera inom FN-ramen, driva humanitärt bistånd och pressa Israel att tillåta hjälp att nå fram till drabbade civila.

I december 2023 inledde Sydafrika en folkrättslig process mot Israel vid Internationella domstolen (ICJ), med anklagelsen att Israel bryter mot Konventionen om folkmord. ICJ beordrade därefter Israel att omedelbart upphöra med militära operationer i södra Gaza (Rafah) och att omedelbart öppna korsningar för humanitär hjälp.