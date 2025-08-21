Stockholms universitets rektor Hans Adolfsson menar att uppgiften är ”rent politisk” och inte hör hemma inom universitetens kärnverksamhet inom forskning och undervisning.

”Lagen föreskriver att vårt uppdrag är utbildning och forskning, och att förbereda ett medborgarskapstest har ingenting att göra med vårt akademiska arbete. Det är en politisk uppgift som inte bör överlåtas till universiteten.”

Även om testet kommer att utarbetas av universitetets Institutionen för svenska och flerspråkighet (samma institution som ansvarar för Tisus-testet, vilket kvalificerar för universitetsstudier), betonar Adolfsson att medborgarskapstestets karaktär är helt annorlunda.