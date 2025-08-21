Stockholms universitets rektor Hans Adolfsson menar att uppgiften är ”rent politisk” och inte hör hemma inom universitetens kärnverksamhet inom forskning och undervisning.
”Lagen föreskriver att vårt uppdrag är utbildning och forskning, och att förbereda ett medborgarskapstest har ingenting att göra med vårt akademiska arbete. Det är en politisk uppgift som inte bör överlåtas till universiteten.”
Även om testet kommer att utarbetas av universitetets Institutionen för svenska och flerspråkighet (samma institution som ansvarar för Tisus-testet, vilket kvalificerar för universitetsstudier), betonar Adolfsson att medborgarskapstestets karaktär är helt annorlunda.
”Antagningsprov är direkt kopplade till universitetets uppdrag, medan medborgarskapstestet inte har något med oss att göra och inte ger några kvalifikationer för universitetsstudier.”
Inrikesminister Johan Forsell försvarar beslutet och betonar att universiteten är statliga institutioner och därmed kan få denna typ av uppdrag. Han påpekar att ett medborgarskapstest är nödvändigt för att garantera att de som ansöker självständigt kan visa kunskaper i svenska språk och samhälle. Forsell nämner exempel som Danmark och Schweiz, där liknande tester redan tillämpas.
Uppdraget att utforma testet föregicks av ett beslut i maj och ska genomföras i samarbete mellan universiteten och Universitets- och högskolerådet (UHR). Första delen av testet – med språkliga och samhällskunskapsrelaterade frågor – ska vara redo senast den 17 augusti 2026. Senare ska även muntliga och skriftliga moment i svenska inkluderas.