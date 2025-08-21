VÄRLDEN
1 min läsning
Sverige öppnar för att bidra med luft- och maritim säkerhet till Ukraina, meddelar statsministern
Sveriges statsminister Ulf Kristersson har förklarat att landet är redo att stödja Ukraina genom att bidra med luft- och maritim säkerhet.
Sveriges Statsminister Ulf Kristersson / AP
21 augusti 2025

Uttalandet kom efter intensiva diskussioner om hur stödinsatser från Europa kan utökas på ett konkret sätt.

Kristersson betonade att skydd för logistikoperationer är avgörande för att Ukraina ska kunna upprätthålla sitt försvar. Han framhöll att Sverige kan bidra med exempelvis luftövervakning och marin kapacitet – samtidigt som han uttryckte reservationer inför att skicka trupp. Enligt honom krävs mycket tydliga mandat och amerikanska säkerhetsgarantier för att kunna överväga en sådan insats. 

Förslaget kompletterar regeringens tidigare beslut att bidra med luftförsvarssystem, kustövervakningsmöjligheter och förflyttningsresurser till NATO-samordnade insatser, bland annat i Polen, från försvars­minister Maria Malmer Stenergard tidigare i år. 

