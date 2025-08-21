Uttalandet kom efter intensiva diskussioner om hur stödinsatser från Europa kan utökas på ett konkret sätt.

Kristersson betonade att skydd för logistikoperationer är avgörande för att Ukraina ska kunna upprätthålla sitt försvar. Han framhöll att Sverige kan bidra med exempelvis luftövervakning och marin kapacitet – samtidigt som han uttryckte reservationer inför att skicka trupp. Enligt honom krävs mycket tydliga mandat och amerikanska säkerhetsgarantier för att kunna överväga en sådan insats.