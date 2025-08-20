Enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har Sverige redan påbörjat koordination med andra länder i koalitionen, men hon understryker att arbetet befinner sig i ett tidigt skede och att inga slutgiltiga beslut fattade om vilken form Sveriges bidrag kan ta.
Vi vill vara en aktiv del av detta, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt vad vårt bidrag blir, sade Malmer Stenergard under en gemensam presskonferens med sina nordiska kollegor.
Vad är “Coalition of the Willing”?
Initiativet lanserades tidigare i år av Storbritannien och Frankrike för att samla en grupp länder beredda att stödja Ukraina, även i en framtid där ett fredsavtal kan komma att undertecknas. Det handlar både om militär hjälp och fredsbevarande insatser, men också om att garantera Ukrainas långsiktiga säkerhet mot nya ryska aggressioner.
Sveriges hållning
Sverige, som nyligen blivit medlem i Nato, vill signalera att landet är redo att ta ansvar tillsammans med sina allierade. Men samtidigt betonar regeringen att inget beslut ännu är fattat om svenska trupper kan komma att ingå i en internationell styrka.
– Vi har ett starkt engagemang för Ukrainas frihet och säkerhet. Men vi måste också väga in våra nationella resurser och kapacitet innan vi bestämmer exakt hur vårt bidrag ska se ut, sade Malmer Stenergard.
Nästa steg
Samordning pågår: Sverige för samtal med bland andra Finland, Norge, Storbritannien, Frankrike och Kanada.
Inga bindande beslut: Frågan om svenska trupper eller annat konkret stöd är fortfarande öppen.
Signalvärde: Genom att tidigt ansluta sig till koalitionen markerar Sverige tydligt mot Ryssland och för Ukrainas framtida säkerhet.
Bakgrund
Koalitionen växte fram efter krav från Ukraina på starkare internationella garantier för landets framtida säkerhet. Ledande europeiska länder har klargjort att Ukrainas rätt till Nato- och EU-anslutning inte får bli förhandlingsbar, oavsett ryska invändningar.