Enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har Sverige redan påbörjat koordination med andra länder i koalitionen, men hon understryker att arbetet befinner sig i ett tidigt skede och att inga slutgiltiga beslut fattade om vilken form Sveriges bidrag kan ta.

Vi vill vara en aktiv del av detta, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt vad vårt bidrag blir, sade Malmer Stenergard under en gemensam presskonferens med sina nordiska kollegor.

Vad är “Coalition of the Willing”?

Initiativet lanserades tidigare i år av Storbritannien och Frankrike för att samla en grupp länder beredda att stödja Ukraina, även i en framtid där ett fredsavtal kan komma att undertecknas. Det handlar både om militär hjälp och fredsbevarande insatser, men också om att garantera Ukrainas långsiktiga säkerhet mot nya ryska aggressioner.

Sveriges hållning