Japans försvarsminister Gen Nakatani besökte denna vecka Turkiet, vilket markerade en milstolpe i försvarssamarbetet mellan Ankara och Tokyo. Under besöket stod drönarinköp i fokus, tillsammans med bredare samarbete inom försvarsindustrin.

På tisdagen mötte Nakatani sin turkiska motsvarighet Yasar Guler i Ankara och blev därmed den första japanska försvarsministern att besöka Turkiet. De två ministrarna höll samtal som varade i över 90 minuter och enades om att fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet. De beslutade också att inleda konsultationer mellan höga försvarstjänstemän för att utforska gemensamma möjligheter inom utrustning och teknologi.

”Med tanke på dagens föränderliga globala säkerhetsmiljö vill jag understryka att vi är redo att göra allt vi kan för att ytterligare stärka vårt samarbete med våra japanska vänner, särskilt inom försvarsindustrin och militära relationer,” skrev Güler i ett inlägg på sociala medier efter mötet.

Besök hos Turkiets ledande drönartillverkare

Som en del av sitt program besökte Nakatani även Turkish Aerospace Industries (TUSAS) och på onsdagen gjorde han en rundtur hos Baykar, Turkiets ledande drönartillverkare. I Istanbul fick den japanska delegationen en genomgång av företagets verksamhet av Baykars ordförande Selcuk Bayraktar och VD Haluk Bayraktar, med Turkiets försvarsindustrisekreterare Haluk Gorgun närvarande.