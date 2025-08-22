En japansk stad planerar att uppmana alla smartphoneanvändare att begränsa skärmtiden till två timmar per dag utanför arbete eller skola enligt ett föreslaget regelverk som inte inkluderar några påföljder.

Denna gräns – som kommer att rekommenderas för alla invånare i centrala Japans Toyoake City – är inte bindande och det kommer inte att finnas några straff för högre användning, enligt det föreslagna regelverket.

Botemedel mot mentala problem

Förslaget syftar till att "förhindra överdriven användning av enheter som orsakar fysiska och mentala hälsoproblem... inklusive sömnproblem," sade borgmästare Masafumi Koki i ett uttalande på fredagen.

Förslaget uppmanar grundskoleelever att undvika smartphones efter kl. 21:00, medan gymnasieelever och äldre rekommenderas att inte använda dem efter kl. 22:00.

Åtgärden har mött kritik online, där många kallar planen orealistisk.

"Jag förstår deras avsikt, men tvåtimmarsgränsen är omöjlig," skrev en användare på sociala medieplattformen X.

"På två timmar kan jag inte ens läsa en bok eller se en film (på min smartphone)," skrev en annan.