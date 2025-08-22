VÄRLDEN
Slut på skärmtid! Japansk stad föreslår två timmars daglig begränsning av smartphoneanvändning
Toyoakes stads icke-bindande förslag syftar till att begränsa psykiska hälsoproblem kopplade till överanvändning av telefoner, vilket speglar begränsningar för datorspelande under pandemin. Men kritiker menar att förslaget är helt orealistiskt.
Enligt en undersökning från mars av Barn- och familjeverket spenderar japanska ungdomar i genomsnitt över fem timmar online på vardagarna. / AP
för 15 timmar sedan

En japansk stad planerar att uppmana alla smartphoneanvändare att begränsa skärmtiden till två timmar per dag utanför arbete eller skola enligt ett föreslaget regelverk som inte inkluderar några påföljder.

Denna gräns – som kommer att rekommenderas för alla invånare i centrala Japans Toyoake City – är inte bindande och det kommer inte att finnas några straff för högre användning, enligt det föreslagna regelverket.

Botemedel mot mentala problem

Förslaget syftar till att "förhindra överdriven användning av enheter som orsakar fysiska och mentala hälsoproblem... inklusive sömnproblem," sade borgmästare Masafumi Koki i ett uttalande på fredagen.

Förslaget uppmanar grundskoleelever att undvika smartphones efter kl. 21:00, medan gymnasieelever och äldre rekommenderas att inte använda dem efter kl. 22:00.

Åtgärden har mött kritik online, där många kallar planen orealistisk.

"Jag förstår deras avsikt, men tvåtimmarsgränsen är omöjlig," skrev en användare på sociala medieplattformen X.

"På två timmar kan jag inte ens läsa en bok eller se en film (på min smartphone)," skrev en annan.

Andra menade att smartphoneanvändning borde vara ett beslut som familjer själva får fatta.

‘Inte obligatoriskt’

Den arga responsen fick borgmästaren att förtydliga att tvåtimmarsgränsen inte är obligatorisk och betonade att riktlinjerna "erkänner att smartphones är användbara och oumbärliga i vardagen".

Förslaget kommer att övervägas nästa vecka, och om det godkänns kommer det att träda i kraft i oktober.

År 2020 utfärdade den västra Kagawa-regionen ett banbrytande regelverk som uppmanade barn att begränsa spelandet till en timme per dag under vardagar och 90 minuter under skollov.

Det föreslog också att barn i åldern 12 till 15 inte borde få använda smartphones senare än kl. 21:00, med gränsen höjd till kl. 22:00 för barn mellan 15 och 18.

Japanska ungdomar spenderar i genomsnitt lite över fem timmar per dag online under vardagar, enligt en undersökning som publicerades i mars av Barn- och familjeverket.

