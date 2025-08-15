Rysslands president Vladimir Putin hyllade de nordkoreanska soldater som skickats för att strida i Ukraina som "hjältar" i ett brev till Kim Jong Un, rapporterade Nordkoreas statliga medier på fredagen.
I ett brev som markerade årsdagen av Koreas befrielse från japanskt styre, påminde Putin om hur sovjetiska Röda armén och nordkoreanska styrkor kämpade tillsammans för att avsluta Japans koloniala ockupation.
"Band av militant vänskap, välvilja och ömsesidig hjälp som stärktes under krigets dagar för länge sedan förblir solida och pålitliga även idag," skrev Putin i brevet som avslöjades av Nordkoreas statliga medier.
"Detta bevisades fullt ut genom de nordkoreanska soldaternas heroiska deltagande i befrielsen av Kursk-regionen från de ukrainska ockupanterna," fortsatte han enligt nyhetsbyrån KCNA.
"Det ryska folket kommer för alltid att minnas deras mod och självuppoffring."
Putin tillade att de två länderna skulle fortsätta att "agera gemensamt och effektivt försvara sin suveränitet samt göra ett betydande bidrag till att etablera en rättvis och multipolär världsordning."
Ryssland och Nordkorea har utvecklat allt närmare band, och de två länderna undertecknade ett ömsesidigt försvarspakt förra året när Putin besökte den slutna staten.
I april bekräftade Nordkorea för första gången att de hade skickat en kontingent av sina soldater till frontlinjen i Ukraina tillsammans med ryska trupper.
Sydkoreanska och västerländska underrättelsetjänster har uppgett att Pyongyang skickade mer än 10 000 soldater till Rysslands Kursk-region under 2024, tillsammans med artillerigranater, missiler och långdistansraketsystem.
Omkring 600 nordkoreanska soldater har dödats och tusentals fler har skadats i strider för Ryssland, enligt Seoul.
'Utmärkta soldater'
Putins brev kom samtidigt som en rysk delegation besökte Pyongyang, där talmannen för Duman tackade Kim för att ha skickat "utmärkta soldater" till Ukraina, rapporterade KCNA.
Vyacheslav Volodins delegation anlände på torsdagen och mottogs av en militär hedersvakt för ett besök som markerade "80-årsdagen av Koreas befrielse".
Volodin tackade Kim för "utsändandet av utmärkta soldater till Kursk-befrielseoperationerna för att driva ut de ukrainska angriparna," enligt KCNA.
Han tillade att Ryssland aldrig skulle glömma de nordkoreanska trupperna "som kämpade med sina liv som insats i Ryssland."
Kim, å sin sida, sade att delegationens besök skulle främja "utvecklingen av DPRK-Ryssland-relationerna som redan är på en ny nivå."
Han nämnde också att han hade haft ett telefonsamtal med Putin två dagar tidigare, där de kom överens om utökad bilateralt samarbete och "närmare kontakt och kommunikation mellan statens ledarskap."
Samtalet ägde rum tre dagar före fredagens toppmöte mellan Putin och Trump, det första mellan en sittande amerikansk och rysk president sedan 2021, då Trump försöker medla ett slut på Rysslands mer än tre år långa krig i Ukraina.