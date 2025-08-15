Rysslands president Vladimir Putin hyllade de nordkoreanska soldater som skickats för att strida i Ukraina som "hjältar" i ett brev till Kim Jong Un, rapporterade Nordkoreas statliga medier på fredagen.

I ett brev som markerade årsdagen av Koreas befrielse från japanskt styre, påminde Putin om hur sovjetiska Röda armén och nordkoreanska styrkor kämpade tillsammans för att avsluta Japans koloniala ockupation.

"Band av militant vänskap, välvilja och ömsesidig hjälp som stärktes under krigets dagar för länge sedan förblir solida och pålitliga även idag," skrev Putin i brevet som avslöjades av Nordkoreas statliga medier.

"Detta bevisades fullt ut genom de nordkoreanska soldaternas heroiska deltagande i befrielsen av Kursk-regionen från de ukrainska ockupanterna," fortsatte han enligt nyhetsbyrån KCNA.

"Det ryska folket kommer för alltid att minnas deras mod och självuppoffring."

Putin tillade att de två länderna skulle fortsätta att "agera gemensamt och effektivt försvara sin suveränitet samt göra ett betydande bidrag till att etablera en rättvis och multipolär världsordning."

Ryssland och Nordkorea har utvecklat allt närmare band, och de två länderna undertecknade ett ömsesidigt försvarspakt förra året när Putin besökte den slutna staten.

I april bekräftade Nordkorea för första gången att de hade skickat en kontingent av sina soldater till frontlinjen i Ukraina tillsammans med ryska trupper.

Sydkoreanska och västerländska underrättelsetjänster har uppgett att Pyongyang skickade mer än 10 000 soldater till Rysslands Kursk-region under 2024, tillsammans med artillerigranater, missiler och långdistansraketsystem.