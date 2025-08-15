Ukraina som sedan invasionskrigets utbrott tvingats anpassa och förstärka sin civilförsvarsförmåga omfattande.
Ukrainas viceguvernör i Lviv, Khrystyna Zamula, framhöll i ett tal att kriget har blivit vår samtid, och påpekar att Ukraina överlevt tack vare just detta stärkta civila försvar:
“Kriget är ständigt närvarande … Vi har överlevt tack vare att vi har anpassat oss och har nu ett stärkt civilt försvar.”
Behovet att anpassa civilt försvar till moderna hot—t.ex. saboterade infrastruktur, störd kommunikation och störningar i sjukvård, transporter och energiförsörjning—står i centrum. Här ser man att Sverige kan dra viktiga lärdomar, menar Skånes landshövding Anneli Hulthén:
“Ukraina var lika oförberett för krig som vi tidigare varit. Därför är det så viktigt att vi nu kan lära av det de har gjort och upplevt.”
Vad är civilt försvar – och varför nu?
Civilt försvar syftar till att skydda och upprätthålla kritiska samhällsfunktioner vid kris och krig genom att involvera myndigheter, kommuner, näringsliv och frivilliga. Det handlar om att trygga tillgång till sjukvård, transporter och energi, samt att stödja Försvarsmakten vid behov. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är denna samlade förmåga en central del av Sveriges totala försvar — en insats både före, under och efter kriser.