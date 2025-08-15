Ukraina som sedan invasionskrigets utbrott tvingats anpassa och förstärka sin civilförsvarsförmåga omfattande.

Ukrainas viceguvernör i Lviv, Khrystyna Zamula, framhöll i ett tal att kriget har blivit vår samtid, och påpekar att Ukraina överlevt tack vare just detta stärkta civila försvar:

“Kriget är ständigt närvarande … Vi har överlevt tack vare att vi har anpassat oss och har nu ett stärkt civilt försvar.”

Behovet att anpassa civilt försvar till moderna hot—t.ex. saboterade infrastruktur, störd kommunikation och störningar i sjukvård, transporter och energiförsörjning—står i centrum. Här ser man att Sverige kan dra viktiga lärdomar, menar Skånes landshövding Anneli Hulthén: