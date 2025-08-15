UFC-mellanviktsmästaren Dricus du Plessis kommer att möta både sin motståndare och vad som förväntas vara en fientlig publik när han försvarar sin titel mot Khamzat Chimaev i huvudmatchen på UFC 319 på lördag.

Under torsdagens förmatchspromotion mötte du Plessis en samling som till största delen bestod av Chimaev-anhängare.

Den 31-årige sydafrikanske mästaren kommer att tävla på amerikansk mark för första gången sedan 2023, ett år efter att hans 31-årige ryske utmanare senast tävlade i USA.

du Plessis (23-2 MMA), som är underdog enligt oddsen mot den obesegrade Chimaev (14-0 MMA), höll sig lugn under torsdagen och försökte ignorera buropen, även om det inte var en lätt uppgift.

UFC återvänder till Chicago för första gången sedan juni 2019, och detta blir den tredje mellanviktstitelmatchen som hålls i Illinois sedan 2008.

du Plessis gör sitt tredje titelförsvar sedan han blev mästare genom att besegra Sean Strickland på delat domslut i januari 2024. Därefter vann han genom submission mot Israel Adesanya på UFC 315 i augusti förra året och besegrade sedan Strickland igen på domslut i februari vid UFC 312.