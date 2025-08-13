I Budapest under Gyulai István Memorial – en del av World Athletics Continental Tour – klarade Mondo Duplantis otroliga 6,29 meter och satte därmed sitt 13:e världsrekord i stavhopp.

Då han misslyckades vid första försöket på 6,11 meter, höjdes ribban till det nya rekordet. Efter en nervkittlande andra ansats – som förde han nära att nocka stången – såg Duplantis nära på chockad ut över uppnåendet, innan han firade segern tillsammans med famnen, partnern och publiken som jublade på läktaren.

Det var just denna höjd som också gäller som svenskt rekord – enligt listor från Sverige och World Athletics. Som en av tre män i världen som lyckats hoppa över 6,10 meter, har Duplantis höjt rekordet från 6,17 meter (första gången 2020) till nu 6,29 meter – en fantastisk progression i sportens historia.

Strategisk och känslofylld triumf

Detta rekord innebär inte bara ännu en prestation för Duplantis – det är en del av en tydlig strategi. Genom att höja rekordet med endast 1 centimeter per gång, maximerar han bonusar från World Athletics – varje nytt rekord ger omkring 100 000 dollar i prispengar – vilket han gjort på ett smart och effektivt sätt.