Mondo Duplantis slår sitt egna världsrekord för 13:e gången – nu 6,29 meter
I en helt ny bedrift har Sverige stjärna, stavhoppsfenomenet Mondo Duplantis, höjt ribban än en gång.
Mondo Duplantis / Reuters
för 7 timmar sedan

I Budapest under Gyulai István Memorial – en del av World Athletics Continental Tour – klarade Mondo Duplantis otroliga 6,29 meter och satte därmed sitt 13:e världsrekord i stavhopp.

Då han misslyckades vid första försöket på 6,11 meter, höjdes ribban till det nya rekordet. Efter en nervkittlande andra ansats – som förde han nära att nocka stången – såg Duplantis nära på chockad ut över uppnåendet, innan han firade segern tillsammans med famnen, partnern och publiken som jublade på läktaren. 

Det var just denna höjd som också gäller som svenskt rekord – enligt listor från Sverige och World Athletics. Som en av tre män i världen som lyckats hoppa över 6,10 meter, har Duplantis höjt rekordet från 6,17 meter (första gången 2020) till nu 6,29 meter – en fantastisk progression i sportens historia.

Strategisk och känslofylld triumf

Detta rekord innebär inte bara ännu en prestation för Duplantis – det är en del av en tydlig strategi. Genom att höja rekordet med endast 1 centimeter per gång, maximerar han bonusar från World Athletics – varje nytt rekord ger omkring 100 000 dollar i prispengar – vilket han gjort på ett smart och effektivt sätt. 

Duplantis uttryckte sin kärlek för Ungern under firandet:

“I love Hungary very much. The track is very good, I love the crowd, I would like to return. Thank you.”

Nästa milstolpe i sikte

Efter denna magnifika insats siktar Duplantis nu på att delta i Silesia Diamond League och senare världsmästerskapen i Tokyo, där han hoppas säkra ännu ett guld – och kanske ännu ett rekord. Hans dominans i stavhopp är utan tvekan en av årets stora idrottssagor.

