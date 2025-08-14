Investeringskostnaden uppgår till 2 miljarder euro, vilket gör det till Scanias största utlandsinvestering på 60 år. Anläggningen blir företagets tredje globala produktionshub – vid sidan av faciliteterna i Sverige och Brasilien.

Produktionen beräknas nå upp till 50 000 lastbilar per år, vilket nästan fördubblar kapaciteten hos det brasilianska produktionscentret. Enligt VD Christian Levin kommer minst hälften av de tillverkade lastbilarna att exporteras – främst till marknader i Asien och Oceanien.

Anläggningen, som är en av få helägda utländska fordonsfabriker i Kina (likt Teslas anläggning i Shanghai), har fått grönt ljus från kinesiska myndigheter tack vare sin effektiva produktionsteknik och tekniska kapacitet.

Förutom att bidra till laddningstider i Asien, ser Scania strategisk potential i att vara närmare konkurrensen och landets avancerade teknikutveckling:

“De kinesiska tillverkarna dominerar idag i Kina – men det är just idag,” säger Levin. “Jag vill hellre möta konkurrensen där och slå dem på deras hemmaplan.”