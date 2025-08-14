VÄRLDEN
Scania planerar att exportera hälften av lastbilarna från nya miljardinvesteringen i Kina
Den svenska lastbilstillverkaren Scania, som ingår i Traton-koncernen under Volkswagen, står redo att starta produktionen vid sitt nya produktionscenter i Rugao, Kina i oktober.
FILFOTO: Scania EV-lastbil visas upp på IAA-lastbilsmässan i Hannover.
Investeringskostnaden uppgår till 2 miljarder euro, vilket gör det till Scanias största utlandsinvestering på 60 år. Anläggningen blir företagets tredje globala produktionshub – vid sidan av faciliteterna i Sverige och Brasilien. 

Produktionen beräknas nå upp till 50 000 lastbilar per år, vilket nästan fördubblar kapaciteten hos det brasilianska produktionscentret. Enligt VD Christian Levin kommer minst hälften av de tillverkade lastbilarna att exporteras – främst till marknader i Asien och Oceanien.

Anläggningen, som är en av få helägda utländska fordonsfabriker i Kina (likt Teslas anläggning i Shanghai), har fått grönt ljus från kinesiska myndigheter tack vare sin effektiva produktionsteknik och tekniska kapacitet.

Förutom att bidra till laddningstider i Asien, ser Scania strategisk potential i att vara närmare konkurrensen och landets avancerade teknikutveckling:

“De kinesiska tillverkarna dominerar idag i Kina – men det är just idag,” säger Levin. “Jag vill hellre möta konkurrensen där och slå dem på deras hemmaplan.” 

Även om den kinesiska lastbilsmarknaden är utmanande, med minskande dieselbilsförsäljning och ökad konkurrens från inhemska märken, tror Scania fortfarande på långsiktigt ökad efterfrågan – särskilt i premiumsegment och för låg- och nollutsläppsfordon.

Utöver Kina investerar Scania också 2 miljarder reais (~350 miljoner dollar) i Brasilien fram till 2028, med fokus på elektrifiering och klimatsmarta transporter.

Men den nya fabriken i Rugao markerar en strategisk utveckling i Scanias globala expansion och signalerar hur de förflyttar tyngdpunkten i produktionen för att möta framtidens transportbehov.

