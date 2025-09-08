En obemannad farkost släppte ner en plastpåse med färg över ambassadens område, rapporterar SVT Nyheter. Händelsen inträffade vid 05.20 när en väktare såg drönaren sväva över anläggningen och kort därefter upptäcktes färg i omgivningen.
Inga misstänkta identifierade
Polisen har genast genomfört kontroller i området – både till fots och via helikopter – men har ännu inte identifierat drönarpiloten. En anmälan om brott mot luftfartslagen och skadegörelse har upprättats, men ingen person är i nuläget misstänkt.
Ambassaden: ett systematiskt mönster
Ryska ambassaden beskriver attackerna som “systematiska” och hänvisar till att liknande incidenter har inträffat vid flera tillfällen det senaste året – senast i maj, och även mot Ryska handelsrepresentationen på Lidingö under sommaren.
Diplomatiska spänningar eskalerar
Efter attacken mot handelsrepresentationen på Lidingö i juli kallade Ryssland in Sveriges ambassadör i Moskva för en officiell protest. Utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova beskrev situationen för ryska diplomater i Sverige som att de lever under “krigsliknande förhållanden” och krävde att Sverige identifierar gärningspersonerna och vidtar kraftfulla åtgärder.
Återkommande mönster med ökad oro
Enligt analyser har det skett fler än ett dussin liknande attacker mot ryska diplomatiska byggnader i Sverige sedan maj 2024, ofta med färgdumpningar och ibland med farliga material som glassplitter. Trots otaliga utredningar har inga gärningsmän kunnat gripas.
Ryska ambassaden anklagar svenska myndigheter för att vara antingen oförmögna eller ovilliga att skydda diplomatiska beskickningar, vilket strider mot Wienkonventionen (1961), som ålägger värdlandet att försäkra diplomatiska platsers säkerhet och integritet.