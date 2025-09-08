En obemannad farkost släppte ner en plastpåse med färg över ambassadens område, rapporterar SVT Nyheter. Händelsen inträffade vid 05.20 när en väktare såg drönaren sväva över anläggningen och kort därefter upptäcktes färg i omgivningen.

Inga misstänkta identifierade

Polisen har genast genomfört kontroller i området – både till fots och via helikopter – men har ännu inte identifierat drönarpiloten. En anmälan om brott mot luftfartslagen och skadegörelse har upprättats, men ingen person är i nuläget misstänkt.

Ambassaden: ett systematiskt mönster

Ryska ambassaden beskriver attackerna som “systematiska” och hänvisar till att liknande incidenter har inträffat vid flera tillfällen det senaste året – senast i maj, och även mot Ryska handelsrepresentationen på Lidingö under sommaren.