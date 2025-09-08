VÄRLDEN
Tennisikonen Björn Borg kämpar mot cancer leder italiensk reklamtext för hans självbiografi.
10 juli 2025 Förre Wimbledonmästaren Björn Borg och hans fru Patricia Östfeldt i den kungliga logen på Wimbledon / TRTSVENSKA
8 september 2025

Tennislegendaren Björn Borg avslöjar i sin kommande självbiografi att han har cancer, enligt en presentation som publicerades på Amazons italienska sajt på torsdagen.

”Fram till den sista utmaningen, den viktigaste, ännu inte över, mot cancern,” står det i den italienska texten på sajten, medan den engelskspråkiga versionen inte nämner sjukdomen.

Den svenska tidningen Expressen bekräftar att Borg har drabbats av prostatacancer som han skriver om i hans nya bok “Hjärtslag” skriven tillsammans med sin fru Patricia.

Borg, som fyllde 69 i juni, dominerade Wimbledon och Roland Garros under 1970- och början av 1980-talet. Han vann Franska mästerskapen sex gånger mellan 1974 och 1981 och Wimbledon fem år i rad mellan 1976 och 1980. Han nådde också fyra US Open-finaler, men förlorade samtliga. År 1975 ledde han Sverige till landets första Davis Cup-seger.

Efter att knappt ha spelat 1982 avslutade han plötsligt sin karriär vid 26 års ålder i början av 1983.

År 1991 gjorde han en kortvarig comeback med ett gammalt träracket.

Den svenska förläggaren Norstedts, som ger ut självbiografin, har ännu inte svarat på AFP:s förfrågningar om en kommentar.

Boken, som på engelska har titeln Heartbeats, ska släppas den 18 september.

AFP

