VÄRLDEN
1 min läsning
Fotboll - Sveriges VM-kvalförhoppningar krossade efter 2-0-förlusten borta mot Kosovo
Tuff natt för Sverige när fotbolls laget förlorar sin plats för världsmästerskapet 2026 och får röd kort.
Fotboll - Sveriges VM-kvalförhoppningar krossade efter 2-0-förlusten borta mot Kosovo
World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Kosovo v Sweden / Reuters
9 september 2025

Sveriges hopp om att kvalificera sig till VM fick sig en törn på måndagen efter att laget förlorade med 2–0 borta mot Kosovo, som fick Lindon Emerllahu utvisad på stopptid i andra halvlek efter att ha dragit på sig sitt andra gula kort.

Svenskarna, som släppte in en kvittering i 90:e minuten i 2–2-matchen borta mot Slovenien i fredags, hamnade i underläge i den 26:e minuten när målvakten Robin Olsen räddade ett skott från Elvis Rexhbecaj, men returen studsade via mittfältarens smalben in i nät.

Vedat Muriqi utökade till 2–0 för Kosovo tre minuter före paus, och även om Sverige bytte in Alexander Isak – den dyraste spelaren i Premier Leagues historia efter flytten till Liverpool – lyckades de inte hitta tillbaka in i matchen.

Rekommenderad

Segern tog Kosovo upp till andra plats i Grupp B med tre poäng, tre bakom Schweiz, som krossade Slovenien med 3–0 och tog sin andra raka seger. Sverige ligger trea på en poäng, före Slovenien på målskillnad.

Gruppsegraren går direkt till nästa års slutspel, medan grupptvåan får spela playoff.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us