Sveriges hopp om att kvalificera sig till VM fick sig en törn på måndagen efter att laget förlorade med 2–0 borta mot Kosovo, som fick Lindon Emerllahu utvisad på stopptid i andra halvlek efter att ha dragit på sig sitt andra gula kort.
Svenskarna, som släppte in en kvittering i 90:e minuten i 2–2-matchen borta mot Slovenien i fredags, hamnade i underläge i den 26:e minuten när målvakten Robin Olsen räddade ett skott från Elvis Rexhbecaj, men returen studsade via mittfältarens smalben in i nät.
Vedat Muriqi utökade till 2–0 för Kosovo tre minuter före paus, och även om Sverige bytte in Alexander Isak – den dyraste spelaren i Premier Leagues historia efter flytten till Liverpool – lyckades de inte hitta tillbaka in i matchen.
Segern tog Kosovo upp till andra plats i Grupp B med tre poäng, tre bakom Schweiz, som krossade Slovenien med 3–0 och tog sin andra raka seger. Sverige ligger trea på en poäng, före Slovenien på målskillnad.
Gruppsegraren går direkt till nästa års slutspel, medan grupptvåan får spela playoff.