Sveriges hopp om att kvalificera sig till VM fick sig en törn på måndagen efter att laget förlorade med 2–0 borta mot Kosovo, som fick Lindon Emerllahu utvisad på stopptid i andra halvlek efter att ha dragit på sig sitt andra gula kort.

Svenskarna, som släppte in en kvittering i 90:e minuten i 2–2-matchen borta mot Slovenien i fredags, hamnade i underläge i den 26:e minuten när målvakten Robin Olsen räddade ett skott från Elvis Rexhbecaj, men returen studsade via mittfältarens smalben in i nät.

Vedat Muriqi utökade till 2–0 för Kosovo tre minuter före paus, och även om Sverige bytte in Alexander Isak – den dyraste spelaren i Premier Leagues historia efter flytten till Liverpool – lyckades de inte hitta tillbaka in i matchen.