”Jag hade ett fall med en 15-årig flicka som rekryterades för att skjuta någon i huvudet,” säger Stockholmsåklagare Ida Arnell till AFP.

”Hon fick välja vilken typ av uppdrag hon ville ha, det vill säga att sikta på mannens dörr eller hans huvud. Hon valde huvudet.”

Hon greps tillsammans med en 17-årig manlig medhjälpare, som avlossade skotten. Offret överlevde mirakulöst men sköts i halsen, magen och benen.

Arnell säger att ett växande antal flickor erbjuder sina tjänster till gängmedlemmar, även som lönnmördare, via krypterade meddelandeappar.

Flickor ”måste visa att de är ännu mer beslutsamma och hårdare (än pojkarna) för att få jobbet,” tillägger hon.

Förra året åtalades omkring 280 flickor mellan 15 och 17 år för mord, dråp eller andra våldsbrott – även om det är oklart hur många av dessa som hade koppling till organiserad brottslighet.

Experter menar att statistiken inte är någon tillfällighet. Flickors och unga kvinnors roll i de våldsamma kriminella nätverken i Sverige har länge underskattats, något som både gynnat gängen och satt unga kvinnor i extrem fara.

Barn under 15 anlitas som mördare

Skjutningar och sprängningar sker nästan dagligen, och organiserad brottslighet rekryterar ofta barn under 15 år – under den straffbara åldern – för att utföra uppdrag via krypterade appar.

”Generellt är de unga barnen blodtörstiga i de här chattarna,” oavsett kön, säger Arnell.

Sverige, som en gång var känt för låg brottslighet, har på bara 15 år förändrats av gängen som sysslar med narkotika- och vapenhandel, bidragsbrott och människohandel.

Regeringen kallar nu gängen ett ”systemhot” mot landet.

De har enligt uppgifter även infiltrerat välfärdssektorn, lokalpolitiken, rättsväsendet, skolan och ungdomsvården. Polisens bild är att nätverkens ledare i allt större utsträckning styr verksamheten från utlandet, medan mellanhänder utför våldsdåden på hemmaplan.

Skjutningar, sprängningar, misshandel och morduppdrag läggs ofta ut på krypterade forum där vem som helst kan ”ta jobbet.”

Flickor både förövare och offer

”Flickor identifieras ofta som offer… men deras deltagande i kriminella kretsar är betydligt mer utbrett än vi länge antagit,” sade justitieminister Gunnar Strömmer i april, och erkände att forskningen på området varit bristfällig.

”Förutfattade meningar om kvinnors och flickors roll i brottslighet riskerar att göra att de varken ses som kriminella eller som människor i behov av hjälp,” tillade han.