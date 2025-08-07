President Donald Trump var redo att officiellt börja införa högre importskatter på dussintals länder på torsdagen, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av hans mångmånaders hot om tullar började visa synliga skador på den amerikanska ekonomin.
Vita huset meddelade att från och med strax efter midnatt skulle varor från mer än 60 länder och Europeiska unionen möta tullsatser på 10 procent eller högre. Produkter från EU, Japan och Sydkorea kommer att beskattas med 15 procent, medan import från Taiwan, Vietnam och Bangladesh kommer att beskattas med 20 procent.
För länder som EU, Japan och Sydkorea förväntar sig Trump också att de ska investera hundratals miljarder dollar i USA. “Jag tror att tillväxten kommer att bli oöverträffad,” sa Trump på onsdagseftermiddagen. Han tillade att USA “tar in hundratals miljarder dollar i tullar,” men han kunde inte ge en specifik siffra för intäkterna eftersom “vi vet inte ens vad det slutgiltiga beloppet är” när det gäller tullsatser.
Trots osäkerheten är Vita huset övertygat om att införandet av de breda tullarna kommer att ge klarhet om vägen framåt för världens största ekonomi. Nu när företag förstår vilken riktning USA är på väg, tror administrationen att de kan öka nya investeringar och påbörja nyanställningar på sätt som kan balansera om den amerikanska ekonomin som en tillverkningsmakt.
Men hittills finns det tecken på självförvållade skador för USA, då både företag och konsumenter förbereder sig för effekterna av de nya skatterna. Data visar att den amerikanska ekonomin förändrades i april med Trumps initiala införande av tullar, en händelse som ledde till marknadsdrama, en förhandlingsperiod och Trumps slutgiltiga beslut att starta sina universella tullar på torsdagen.
Efter april visar ekonomiska rapporter att nyanställningar började stanna av, inflationstryck ökade och bostadspriser i nyckelmarknader började sjunka, enligt John Silvia, VD för Dynamic Economic Strategy. “En mindre produktiv ekonomi kräver färre arbetare,” sa Silvia i en analysanteckning. “Men det finns mer, de högre tullpriserna sänker arbetarnas reallöner. Ekonomin har blivit mindre produktiv, och företag kan inte betala samma reallöner som tidigare. Handlingar har konsekvenser.”
Även då är de slutgiltiga effekterna av tullarna okända och kan ta månader, om inte år, att spela ut. Många ekonomer säger att risken är att den amerikanska ekonomin gradvis urholkas snarare än att kollapsa omedelbart.
“Vi vill alla att det ska vara som på TV där det är en explosion – det är inte så,” sa Brad Jensen, professor vid Georgetown University. “Det kommer att vara som fin sand i maskineriet och sakta ner allt.”
Trump har marknadsfört tullarna som ett sätt att minska det ihållande handelsunderskottet. Men importörer försökte undvika skatterna genom att importera fler varor innan skatterna trädde i kraft. Som ett resultat var handelsunderskottet på 582,7 miljarder dollar för första halvåret 38 procent högre än 2024.
Den totala byggnadsutgiften har sjunkit med 2,9 procent under det senaste året, och de fabriksjobb som Trump lovade har hittills resulterat i förlorade jobb.
Upptakten till torsdagen passade in i den improviserade naturen av Trumps tullar, som har införts, dragits tillbaka, försenats, höjts, införts via brev och förhandlats om frenetiskt. Processen har varit så förvirrad att tjänstemän för viktiga handelspartner var osäkra i början av veckan om tullarna skulle börja på torsdagen eller fredagen. Språket i ordern från den 31 juli för att skjuta upp starten av tullarna från den 1 augusti sa att de högre skattesatserna skulle börja om sju dagar.
På onsdagsmorgonen blev Kevin Hassett, chef för Vita husets nationella ekonomiska råd, tillfrågad om de nya tullarna började vid midnatt på torsdagen, och han sa att reportrar borde kontrollera med USA:s handelsrepresentants kontor. Trump meddelade på onsdagen ytterligare 25 procents tullar som ska införas på Indien för dess köp av rysk olja, vilket höjer deras totala importskatter till 50 procent. Han har sagt att importskatter fortfarande kommer på läkemedel och meddelade 100 procents tullar på datorchips, vilket innebär att den amerikanska ekonomin kan förbli i ett tillstånd av väntan medan den inväntar effekterna.
Presidentens användning av en lag från 1977 för att förklara ett ekonomiskt nödläge för att införa tullarna ifrågasätts också. Det förestående beslutet från förra veckans förhandling inför en amerikansk appellationsdomstol kan tvinga Trump att hitta andra juridiska motiveringar om domarna säger att han överskred sina befogenheter.
Även personer som arbetade med Trump under hans första mandatperiod är skeptiska till att saker och ting kommer att gå smidigt för ekonomin, som Paul Ryan, den tidigare republikanska talmannen, som har framträtt som en kritiker av Trump.
“Det finns ingen sorts logik bakom detta annat än att presidenten vill höja tullarna baserat på sina infall, sina åsikter,” sa Ryan till CNBC på onsdagen. “Jag tror att stormiga tider väntar eftersom jag tror att de kommer att möta vissa juridiska utmaningar.”
Ändå har aktiemarknaden varit stabil under det senaste tulldramat, med S&P 500-indexet som stigit med mer än 25 procent från sin lägsta nivå i april. Marknadens återhämtning och inkomstskattesänkningarna i Trumps skatte- och utgiftsåtgärder som undertecknades i lag den 4 juli har gett Vita huset förtroende för att den ekonomiska tillväxten kommer att accelerera under de kommande månaderna.
För närvarande förutser Trump fortfarande en ekonomisk boom medan resten av världen och amerikanska väljare väntar nervöst. “Det finns en person som har råd att vara nonchalant över den osäkerhet han skapar, och det är Donald Trump,” sa Rachel West, seniorforskare vid The Century Foundation som arbetade i Biden-administrationen med arbetsmarknadspolitik. “Resten av amerikanerna betalar redan priset för den osäkerheten.”