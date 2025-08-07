President Donald Trump var redo att officiellt börja införa högre importskatter på dussintals länder på torsdagen, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av hans mångmånaders hot om tullar började visa synliga skador på den amerikanska ekonomin.

Vita huset meddelade att från och med strax efter midnatt skulle varor från mer än 60 länder och Europeiska unionen möta tullsatser på 10 procent eller högre. Produkter från EU, Japan och Sydkorea kommer att beskattas med 15 procent, medan import från Taiwan, Vietnam och Bangladesh kommer att beskattas med 20 procent.

För länder som EU, Japan och Sydkorea förväntar sig Trump också att de ska investera hundratals miljarder dollar i USA. “Jag tror att tillväxten kommer att bli oöverträffad,” sa Trump på onsdagseftermiddagen. Han tillade att USA “tar in hundratals miljarder dollar i tullar,” men han kunde inte ge en specifik siffra för intäkterna eftersom “vi vet inte ens vad det slutgiltiga beloppet är” när det gäller tullsatser.

Trots osäkerheten är Vita huset övertygat om att införandet av de breda tullarna kommer att ge klarhet om vägen framåt för världens största ekonomi. Nu när företag förstår vilken riktning USA är på väg, tror administrationen att de kan öka nya investeringar och påbörja nyanställningar på sätt som kan balansera om den amerikanska ekonomin som en tillverkningsmakt.

Men hittills finns det tecken på självförvållade skador för USA, då både företag och konsumenter förbereder sig för effekterna av de nya skatterna. Data visar att den amerikanska ekonomin förändrades i april med Trumps initiala införande av tullar, en händelse som ledde till marknadsdrama, en förhandlingsperiod och Trumps slutgiltiga beslut att starta sina universella tullar på torsdagen.

Efter april visar ekonomiska rapporter att nyanställningar började stanna av, inflationstryck ökade och bostadspriser i nyckelmarknader började sjunka, enligt John Silvia, VD för Dynamic Economic Strategy. “En mindre produktiv ekonomi kräver färre arbetare,” sa Silvia i en analysanteckning. “Men det finns mer, de högre tullpriserna sänker arbetarnas reallöner. Ekonomin har blivit mindre produktiv, och företag kan inte betala samma reallöner som tidigare. Handlingar har konsekvenser.”

Även då är de slutgiltiga effekterna av tullarna okända och kan ta månader, om inte år, att spela ut. Många ekonomer säger att risken är att den amerikanska ekonomin gradvis urholkas snarare än att kollapsa omedelbart.

“Vi vill alla att det ska vara som på TV där det är en explosion – det är inte så,” sa Brad Jensen, professor vid Georgetown University. “Det kommer att vara som fin sand i maskineriet och sakta ner allt.”

Trump har marknadsfört tullarna som ett sätt att minska det ihållande handelsunderskottet. Men importörer försökte undvika skatterna genom att importera fler varor innan skatterna trädde i kraft. Som ett resultat var handelsunderskottet på 582,7 miljarder dollar för första halvåret 38 procent högre än 2024.