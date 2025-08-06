Bidraget är en del av NATO:s initiativ “Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL), som fokuserar på att upphandla vapen och militär utrustning i USA via alliansens upphandlingsorgan NSPA, för att sedan transporteras direkt till frontlinjen.

Detta kommer naturligtvis efter att Trump-administrationen påtvingat en ökning från 2% till 5% för Nato medlemmar.

Den svenska delen av finansieringen uppgår till cirka 275 miljoner dollar, medan Norge bidrar med motsvarande 1,5 miljarder norska kronor och Danmark med omkring 90 miljoner dollar. I paketet ingår bland annat Patriot-luftvärnssystem, pansarvärnssystem och avancerad ammunition, resurser som bedöms vara avgörande för Ukrainas förmåga att försvara sig mot Rysslands fortsatta invasion.