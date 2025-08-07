USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin kan komma att mötas för ett toppmöte redan nästa vecka, meddelade Kreml på torsdagen.

Mötet skulle bli det första mellan en sittande amerikansk och rysk president sedan Joe Biden träffade Putin i Genève i juni 2021. Det sker samtidigt som Trump försöker medla för att få ett slut på Rysslands militära angrepp mot Ukraina.

"På förslag från den amerikanska sidan har en överenskommelse i princip nåtts om att hålla ett bilateralt toppmöte inom de närmaste dagarna," citerades Kremls rådgivare Jurij Usjakov av ryska statliga nyhetsbyråer.

"Vi börjar nu arbeta fram detaljerna tillsammans med våra amerikanska kollegor," tillade Usjakov. "Nästa vecka har satts som mål för mötet."