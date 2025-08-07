USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin kan komma att mötas för ett toppmöte redan nästa vecka, meddelade Kreml på torsdagen.
Mötet skulle bli det första mellan en sittande amerikansk och rysk president sedan Joe Biden träffade Putin i Genève i juni 2021. Det sker samtidigt som Trump försöker medla för att få ett slut på Rysslands militära angrepp mot Ukraina.
"På förslag från den amerikanska sidan har en överenskommelse i princip nåtts om att hålla ett bilateralt toppmöte inom de närmaste dagarna," citerades Kremls rådgivare Jurij Usjakov av ryska statliga nyhetsbyråer.
"Vi börjar nu arbeta fram detaljerna tillsammans med våra amerikanska kollegor," tillade Usjakov. "Nästa vecka har satts som mål för mötet."
Usjakov nämnde också att platsen för mötet "i princip har godkänts" men gav inga ytterligare detaljer om var det skulle hållas.
Tillkännagivandet kommer en dag efter att USA:s sändebud Steve Witkoff träffade Putin i Moskva.
Witkoff föreslog ett trilateralt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men Ryssland svarade inte på det förslaget, enligt Usjakov. "Den ryska sidan lämnade detta alternativ helt utan kommentar," tillade han.