Enligt Ekot och Smålands-Tidningen har sajten publicerat detaljerad information om enskilda polisanställda, inklusive deras arbetsplatser, yrkesroller och ibland privata uppgifter, samt till och med betygssatt deras prestationer och metoder.

Syftet tycks vara att utsätta poliser för granskning utifrån ett utomstående perspektiv, men många menar att detta gränsar till mobbning och hot. Säkerhetspolisen har uppmärksammat detta som ett potentiellt säkerhetsproblem och varnar nu för att sådan exponering kan leda till ökad sårbarhet för trakasserier eller riktade attacker. Flera poliser vittnar om att sajten och dess innehåll har skapat en psykologisk press och att de tvingats tysta sin närvaro på nätet för att skydda sig och sina familjer.