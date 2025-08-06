VÄRLDEN
1 min läsning
Svenska poliser hängs ut på nätet via en utländsk sajt
Sajten som har spårats till Karibien kartlägger och recenserar svenska poliser. En utveckling som ökar oron inom yrkesgruppen.
Svenska poliser hängs ut på nätet via en utländsk sajt
Utländsk webbsida kartlägger och recenserar svenska poliser. / Reuters
6 augusti 2025

Enligt Ekot och Smålands-Tidningen har sajten publicerat detaljerad information om enskilda polisanställda, inklusive deras arbetsplatser, yrkesroller och ibland privata uppgifter, samt till och med betygssatt deras prestationer och metoder.

Syftet tycks vara att utsätta poliser för granskning utifrån ett utomstående perspektiv, men många menar att detta gränsar till mobbning och hot. Säkerhetspolisen har uppmärksammat detta som ett potentiellt säkerhetsproblem och varnar nu för att sådan exponering kan leda till ökad sårbarhet för trakasserier eller riktade attacker. Flera poliser vittnar om att sajten och dess innehåll har skapat en psykologisk press och att de tvingats tysta sin närvaro på nätet för att skydda sig och sina familjer.

Rekommenderad

Enligt Sveriges Radios källa kan biljetthistorik, registreringsuppgifter och till och med personliga kommentarer ha indexerats och lagts upp – ett experter beskriver som en form av modern “doxxing” med allvarliga integritetsrisker. Den fackliga opinionen inom Polisförbundet har krävt att regeringen vidtar åtgärder och reglerar sådan obehörig publicering av anställdas persondata .

Polisledningens svar har hittills varit försiktigt – man bekräftar att man utreder situationen och att man samlar in rapporter, men tydliggör samtidigt att rättsliga möjligheter är begränsade när publiceringen sker från länder utanför Sveriges jurisdiktion.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us