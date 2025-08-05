Islamabad har avfärdat det ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs påstående om att pakistanska medborgare skulle strida mot hans land för Ryssland.
Pakistans utrikesministerium avvisade på tisdagen kategoriskt de "grundlösa och ogrundade" anklagelserna om att pakistanska medborgare skulle vara inblandade i konflikten i Ukraina.
"Hittills har Pakistan inte formellt kontaktats av de ukrainska myndigheterna, och inget verifierbart bevis har presenterats för att stödja sådana påståenden," uppgav ministeriet.
Zelenskyj hävdade på måndagen att hans styrkor i nordöstra Ukraina stred mot utländska "legosoldater" från olika länder, inklusive Pakistan.
"Våra krigare i detta område rapporterar om deltagande av legosoldater från Kina, Tadzjikistan, Uzbekistan, Pakistan och afrikanska länder i kriget. Vi kommer att svara," skrev han på X under ett besök hos ukrainska trupper vid Vovchansk-fronten i nordöstra Ukraina.
Islamabad meddelade dock att man kommer att ta upp dessa påståenden med de ukrainska myndigheterna och söka klarhet i frågan.
Pakistan bekräftade också sitt engagemang för en fredlig lösning av konflikten i Ukraina genom dialog och diplomati, i enlighet med principerna i FN-stadgan.