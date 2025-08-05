Islamabad har avfärdat det ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs påstående om att pakistanska medborgare skulle strida mot hans land för Ryssland.

Pakistans utrikesministerium avvisade på tisdagen kategoriskt de "grundlösa och ogrundade" anklagelserna om att pakistanska medborgare skulle vara inblandade i konflikten i Ukraina.

"Hittills har Pakistan inte formellt kontaktats av de ukrainska myndigheterna, och inget verifierbart bevis har presenterats för att stödja sådana påståenden," uppgav ministeriet.

Zelenskyj hävdade på måndagen att hans styrkor i nordöstra Ukraina stred mot utländska "legosoldater" från olika länder, inklusive Pakistan.