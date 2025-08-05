VÄRLDEN
1 min läsning
Islamabad avvisar Zelenskyjs påstående om pakistanska legosoldater som strider för Ryssland
Pakistan säger att de kommer att ta upp dessa påståenden med de ukrainska myndigheterna och söka förtydliganden.
Islamabad avvisar Zelenskyjs påstående om pakistanska legosoldater som strider för Ryssland
Pakistan bekräftar sitt åtagande för en fredlig lösning av konflikten i Ukraina genom dialog och diplomati. / Reuters
5 augusti 2025

Islamabad har avfärdat det ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs påstående om att pakistanska medborgare skulle strida mot hans land för Ryssland.

Pakistans utrikesministerium avvisade på tisdagen kategoriskt de "grundlösa och ogrundade" anklagelserna om att pakistanska medborgare skulle vara inblandade i konflikten i Ukraina.

"Hittills har Pakistan inte formellt kontaktats av de ukrainska myndigheterna, och inget verifierbart bevis har presenterats för att stödja sådana påståenden," uppgav ministeriet.

Zelenskyj hävdade på måndagen att hans styrkor i nordöstra Ukraina stred mot utländska "legosoldater" från olika länder, inklusive Pakistan.

Rekommenderad

"Våra krigare i detta område rapporterar om deltagande av legosoldater från Kina, Tadzjikistan, Uzbekistan, Pakistan och afrikanska länder i kriget. Vi kommer att svara," skrev han på X under ett besök hos ukrainska trupper vid Vovchansk-fronten i nordöstra Ukraina.

Islamabad meddelade dock att man kommer att ta upp dessa påståenden med de ukrainska myndigheterna och söka klarhet i frågan.

Pakistan bekräftade också sitt engagemang för en fredlig lösning av konflikten i Ukraina genom dialog och diplomati, i enlighet med principerna i FN-stadgan.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us