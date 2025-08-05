Indien har anklagat USA och Europeiska unionen för att orättfärdigt och oskäligt rikta kritik mot landets fortsatta import av rysk olja. Indien avvisar västerländska regeringars kritik och försvarar sin energihandel som avgörande för nationell säkerhet.
"Att rikta in sig på Indien är orättfärdigt och oskäligt," sade utrikesministeriets talesperson Randhir Jaiswal i ett uttalande. "Precis som vilken större ekonomi som helst kommer Indien att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina nationella intressen och sin ekonomiska säkerhet."
Hans kommentarer kom efter att USA:s tidigare president Donald Trump lovade att höja tullarna på indiska varor med hänvisning till vad han beskrev som "massiva" inköp av rysk olja som sedan säljs vidare för vinst.
"På grund av detta kommer jag att avsevärt höja tullarna som Indien betalar till USA," skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han gav inga detaljer, men en befintlig tull på 10 procent på indiska produkter förväntas höjas till 25 procent senare denna vecka.
Indien försvarade sitt energisamarbete med Moskva som en konsekvens av kriget i Ukraina. "Indien började importera från Ryssland eftersom traditionella leveranser omdirigerades till Europa efter konfliktens utbrott," sade utrikesministeriet.
Vid den tiden hade Washington "aktivt uppmuntrat sådana importer av Indien för att stärka den globala energimarknadens stabilitet," tillade det.
Indien pekade också på vad de beskrev som dubbelmoral från sina kritiker och noterade att USA och EU fortsätter att handla omfattande med Ryssland inom flera sektorer.
"Europeiska importen av LNG 2024 nådde ett rekord på 16,5 miljoner ton," noterades i uttalandet. År 2023 registrerade EU 67,5 miljarder euro i bilateral varuhandel med Ryssland och ytterligare 17,2 miljarder euro i tjänster.
Ministeriet listade europeiska importer från Ryssland, inklusive gödningsmedel, gruvprodukter, kemikalier och maskiner. Det nämndes också att USA fortsätter att köpa uranhexafluorid för sin kärnkraftsindustri, palladium för elfordon samt olika kemikalier och gödningsmedel från Ryssland.
"Till skillnad från vårt fall är sådan handel inte ens en vital nationell nödvändighet," sade Jaiswal.
Indien, som nu är världens folkrikaste land, har framträtt som en stor köpare av rabatterad rysk olja sedan kriget i Ukraina 2022. Detta har hjälpt till att stabilisera Moskvas exportintäkter samtidigt som Indien sparat miljarder dollar i energikostnader.
År 2024 hade Indien ett handelsöverskott på nästan 46 miljarder dollar med USA, sin största handelspartner, med export som uppgick till 87,4 miljarder dollar.
Indien sade att det inte skulle avslöja vilka åtgärder som kan vidtas som svar på eventuella amerikanska tullhöjningar men gjorde klart att det avser att skydda sina ekonomiska intressen.