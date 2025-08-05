Indien har anklagat USA och Europeiska unionen för att orättfärdigt och oskäligt rikta kritik mot landets fortsatta import av rysk olja. Indien avvisar västerländska regeringars kritik och försvarar sin energihandel som avgörande för nationell säkerhet.

"Att rikta in sig på Indien är orättfärdigt och oskäligt," sade utrikesministeriets talesperson Randhir Jaiswal i ett uttalande. "Precis som vilken större ekonomi som helst kommer Indien att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina nationella intressen och sin ekonomiska säkerhet."

Hans kommentarer kom efter att USA:s tidigare president Donald Trump lovade att höja tullarna på indiska varor med hänvisning till vad han beskrev som "massiva" inköp av rysk olja som sedan säljs vidare för vinst.

"På grund av detta kommer jag att avsevärt höja tullarna som Indien betalar till USA," skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han gav inga detaljer, men en befintlig tull på 10 procent på indiska produkter förväntas höjas till 25 procent senare denna vecka.

Indien försvarade sitt energisamarbete med Moskva som en konsekvens av kriget i Ukraina. "Indien började importera från Ryssland eftersom traditionella leveranser omdirigerades till Europa efter konfliktens utbrott," sade utrikesministeriet.

Vid den tiden hade Washington "aktivt uppmuntrat sådana importer av Indien för att stärka den globala energimarknadens stabilitet," tillade det.

Indien pekade också på vad de beskrev som dubbelmoral från sina kritiker och noterade att USA och EU fortsätter att handla omfattande med Ryssland inom flera sektorer.