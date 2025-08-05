Nu har SVT publicerat en läckt ljudinspelning som avslöjar hur Nazzaro direkt frågar om svensken hade kunskaper i kemi och vapen – färdigheter som kunde användas för att bygga sprängämnen.

Ljudinspelningen, daterad till 2019–2020, visar att Nazzaro uttryckligen vill etablera en svensk cell av The Base. I samtalet uppmanar han svensken att rekrytera fler och bygger organisationens nätverk i Europa med två- till tremannaceller. Mot slutet av samtalet röstar man – och svensken blir accepterad som medlem.

Fyra månader senare greps han i Luxemburg misstänkt för planerade terrorattack mot Eurovision Song Contest 2020, inklusive förgiftning med ricin och attacker riktade mot masspublik. Polisen hittade sprängämnen och råmaterial i hans hem – bevismaterial kopplat till inspelningen.