VÄRLDEN
2 min läsning
Svensk tonåring rekryterades av terrorledaren – fångad i inspelat samtal
En svensk tonåring var bara 17 år gammal när han rekryterades av Rinaldo Nazzaro, ledaren för den terrorstämplade organisationen The Base.
Svensk tonåring rekryterades av terrorledaren – fångad i inspelat samtal
The Base distribuerar propagandavideor av sina tungt beväpnade medlemmar. / TRTSVENSKA
5 augusti 2025

Nu har SVT publicerat en läckt ljudinspelning som avslöjar hur Nazzaro direkt frågar om svensken hade kunskaper i kemi och vapen – färdigheter som kunde användas för att bygga sprängämnen.

Ljudinspelningen, daterad till 2019–2020, visar att Nazzaro uttryckligen vill etablera en svensk cell av The Base. I samtalet uppmanar han svensken att rekrytera fler och bygger organisationens nätverk i Europa med två- till tremannaceller. Mot slutet av samtalet röstar man – och svensken blir accepterad som medlem.

Fyra månader senare greps han i Luxemburg misstänkt för planerade terrorattack mot Eurovision Song Contest 2020, inklusive förgiftning med ricin och attacker riktade mot masspublik. Polisen hittade sprängämnen och råmaterial i hans hem – bevismaterial kopplat till inspelningen.

Rekommenderad

Svenskens advokat förklarar att inspelningen gjordes när han var minderårig. Efter händelserna har han tagit avstånd: “Jag vill lämna det bakom mig. Fokus är studier och att bygga ett ordnat liv”, citeras han i SVT:s artikel.

The Base är en EU-terrorstämplad vit makt-organisation med global räckvidd. Ledaren Nazzaro har i efterhand erkänt sin roll offentligt, och inspelningen bekräftas som en del av åtalet i Luxemburg. Attackplanerna mot Eurovision beskrivs av åklagarsidan som konkreta och med stor skala.

Fallet illustrerar hur extremistgrupper går från online-radikalisering till direkt rekrytering – även i Sverige. Tonåringen är inte utpekad som aktiv medlem längre, och domen väntas i november.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us