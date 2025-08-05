Nu har SVT publicerat en läckt ljudinspelning som avslöjar hur Nazzaro direkt frågar om svensken hade kunskaper i kemi och vapen – färdigheter som kunde användas för att bygga sprängämnen.
Ljudinspelningen, daterad till 2019–2020, visar att Nazzaro uttryckligen vill etablera en svensk cell av The Base. I samtalet uppmanar han svensken att rekrytera fler och bygger organisationens nätverk i Europa med två- till tremannaceller. Mot slutet av samtalet röstar man – och svensken blir accepterad som medlem.
Fyra månader senare greps han i Luxemburg misstänkt för planerade terrorattack mot Eurovision Song Contest 2020, inklusive förgiftning med ricin och attacker riktade mot masspublik. Polisen hittade sprängämnen och råmaterial i hans hem – bevismaterial kopplat till inspelningen.
Svenskens advokat förklarar att inspelningen gjordes när han var minderårig. Efter händelserna har han tagit avstånd: “Jag vill lämna det bakom mig. Fokus är studier och att bygga ett ordnat liv”, citeras han i SVT:s artikel.
The Base är en EU-terrorstämplad vit makt-organisation med global räckvidd. Ledaren Nazzaro har i efterhand erkänt sin roll offentligt, och inspelningen bekräftas som en del av åtalet i Luxemburg. Attackplanerna mot Eurovision beskrivs av åklagarsidan som konkreta och med stor skala.
Fallet illustrerar hur extremistgrupper går från online-radikalisering till direkt rekrytering – även i Sverige. Tonåringen är inte utpekad som aktiv medlem längre, och domen väntas i november.