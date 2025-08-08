VÄRLDEN
2 min läsning
Amerikanska startupföretaget Lyten köper svenska konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt
Den amerikanska startupen Lyten, specialiserad på lithium-svavel-batterier, tar ett betydande kliv in i Europas batterilandskap. Företaget har nyligen avtalat om att förvärva större delen av Northvolt, som gick i konkurs i mars 2025.
Amerikanska startupföretaget Lyten köper svenska konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt
Den svenska batteritillverkaren Northvolt ansöker om konkurs i mars 2025. / Reuters
för 16 timmar sedan

Affären inkluderar bland annat fabrikernas Northvolt Ett i Skellefteå, forskningsanläggningen Northvolt Labs i Västerås, samt planerade expansionsprojekt i Heide, Tyskland – allt till ett “kraftigt rabatterat” pris.

Lyten planerar att redan under fjärde kvartalet återstarta fabrik i Skellefteå, och siktar på att återuppta produktionen av lithion-jonbatterier för elfordon, samtidigt som man utvecklar sin egen lithium-svavel-teknologi för branscher som energi, försvaret och AI-center. Dessutom ingår förvärvet av Northvolt Dwa, Europas största energilagringsfabrik (BESS) i Gdansk, Polen. Lyten planerar att omedelbart starta om produktionen och expandera sitt batterisortiment – inte minst inom lithium-svavel – som nyckel till att möta den snabba efterfrågan på energilagringssystem.

Totalt handlar det om tillgångar värda cirka 5 miljarder dollar, vilket inkluderar 16 GWh produktionskapacitet och mer än 15 GWh under byggnation – med potential att skala upp till över 100 GWh. R&D-centret i Västerås anses vara Europas mest avancerade inom batteriteknologi.

Rekommenderad

Lyten har redan säkrat över 200 miljoner dollar i nytt kapital, vilket höjer företagets totala investeringar till över 625 miljoner dollar – en kraftfull ursäkt för global expansion.

Lars Herlitz, Lyten styrelseordförande, och VD Dan Cook understryker att förvärvet förflyttar dem närmare deras mål att bli ledande leverantör av lokalt tillverkade och säkra batterisystem i Europa och Nordamerika – något som prioriterat batterisystem för AI-datacenter, energilagring och nationell säkerhet.

Sveriges vice statsminister Ebba Busch välkomnar affären och menar att Lyten tar över efter Northvolt med återanställningar och nytt liv för svenska fabriker – en viktig vändpunkt för Europas batteriindustri. 

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us