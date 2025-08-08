Affären inkluderar bland annat fabrikernas Northvolt Ett i Skellefteå, forskningsanläggningen Northvolt Labs i Västerås, samt planerade expansionsprojekt i Heide, Tyskland – allt till ett “kraftigt rabatterat” pris.

Lyten planerar att redan under fjärde kvartalet återstarta fabrik i Skellefteå, och siktar på att återuppta produktionen av lithion-jonbatterier för elfordon, samtidigt som man utvecklar sin egen lithium-svavel-teknologi för branscher som energi, försvaret och AI-center. Dessutom ingår förvärvet av Northvolt Dwa, Europas största energilagringsfabrik (BESS) i Gdansk, Polen. Lyten planerar att omedelbart starta om produktionen och expandera sitt batterisortiment – inte minst inom lithium-svavel – som nyckel till att möta den snabba efterfrågan på energilagringssystem.

Totalt handlar det om tillgångar värda cirka 5 miljarder dollar, vilket inkluderar 16 GWh produktionskapacitet och mer än 15 GWh under byggnation – med potential att skala upp till över 100 GWh. R&D-centret i Västerås anses vara Europas mest avancerade inom batteriteknologi.