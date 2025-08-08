Affären inkluderar bland annat fabrikernas Northvolt Ett i Skellefteå, forskningsanläggningen Northvolt Labs i Västerås, samt planerade expansionsprojekt i Heide, Tyskland – allt till ett “kraftigt rabatterat” pris.
Lyten planerar att redan under fjärde kvartalet återstarta fabrik i Skellefteå, och siktar på att återuppta produktionen av lithion-jonbatterier för elfordon, samtidigt som man utvecklar sin egen lithium-svavel-teknologi för branscher som energi, försvaret och AI-center. Dessutom ingår förvärvet av Northvolt Dwa, Europas största energilagringsfabrik (BESS) i Gdansk, Polen. Lyten planerar att omedelbart starta om produktionen och expandera sitt batterisortiment – inte minst inom lithium-svavel – som nyckel till att möta den snabba efterfrågan på energilagringssystem.
Totalt handlar det om tillgångar värda cirka 5 miljarder dollar, vilket inkluderar 16 GWh produktionskapacitet och mer än 15 GWh under byggnation – med potential att skala upp till över 100 GWh. R&D-centret i Västerås anses vara Europas mest avancerade inom batteriteknologi.
Lyten har redan säkrat över 200 miljoner dollar i nytt kapital, vilket höjer företagets totala investeringar till över 625 miljoner dollar – en kraftfull ursäkt för global expansion.
Lars Herlitz, Lyten styrelseordförande, och VD Dan Cook understryker att förvärvet förflyttar dem närmare deras mål att bli ledande leverantör av lokalt tillverkade och säkra batterisystem i Europa och Nordamerika – något som prioriterat batterisystem för AI-datacenter, energilagring och nationell säkerhet.
Sveriges vice statsminister Ebba Busch välkomnar affären och menar att Lyten tar över efter Northvolt med återanställningar och nytt liv för svenska fabriker – en viktig vändpunkt för Europas batteriindustri.