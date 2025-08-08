Kärandena, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), representerades av medborgarrättsorganisationerna Palestine Legal och Council on American-Islamic Relations (CAIR). Stämningen lämnades in efter att UMD försökt ställa in den minnesstund som organiserats av UMD SJP, med hänvisning till hot som universitetsledningen hade mottagit från sionister och Ku Klux Klan som skäl för att undertrycka evenemanget.
Enligt Palestine Legal innebär förlikningen ”det högsta ekonomiska straff som någonsin ålagts ett amerikanskt universitet för att ha kränkt pro-palestinska studenters yttrandefrihetsrättigheter.”
Daniela Colombi, en av UMD SJP:s huvudorganisatörer, kommenterade: ”Denna juridiska seger bekräftar våra skyddade rättigheter att protestera och tala ut mot det USA-israeliska folkmordet på palestinier – och vi kommer att fortsätta utöva dessa rättigheter.” Hon tillade också att ”varenda dollar av UMD:s böter på 100 000 dollar för att ha förbjudit vår minnesstund för Gaza kommer att gå till organisering för ett fritt Palestina och för kollektiv befrielse.”
Villkoren i förlikningen anger dessutom att universitetet offentligt måste erkänna UMD SJP som en studentorganisation i gott anseende. Detta anses betydelsefullt, eftersom många universitet runt om i USA har använt taktiken att frånta Palestina-fokuserade studentorganisationer deras officiella status som ett sätt att begränsa deras möjligheter att fritt demonstrera på campus.