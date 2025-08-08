Daniela Colombi, en av UMD SJP:s huvudorganisatörer, kommenterade: ”Denna juridiska seger bekräftar våra skyddade rättigheter att protestera och tala ut mot det USA-israeliska folkmordet på palestinier – och vi kommer att fortsätta utöva dessa rättigheter.” Hon tillade också att ”varenda dollar av UMD:s böter på 100 000 dollar för att ha förbjudit vår minnesstund för Gaza kommer att gå till organisering för ett fritt Palestina och för kollektiv befrielse.”

Villkoren i förlikningen anger dessutom att universitetet offentligt måste erkänna UMD SJP som en studentorganisation i gott anseende. Detta anses betydelsefullt, eftersom många universitet runt om i USA har använt taktiken att frånta Palestina-fokuserade studentorganisationer deras officiella status som ett sätt att begränsa deras möjligheter att fritt demonstrera på campus.