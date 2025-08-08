VÄRLDEN
1 min läsning
Amerikanskt universitet går med på 100 000 dollar i ersättning för pro-palestinska studenter
University of Maryland har gått med på att betala 100 000 dollar i uppgörelse till pro-palestinska studentorganisatörer för att de grundlagsstridigt undertryckte en studentledd demonstration för Gaza i oktober 2024.
Amerikanskt universitet går med på 100 000 dollar i ersättning för pro-palestinska studenter
Amerikanskt universitet går med på uppgörelse om 100 000 dollar, historisk seger för pro-palestinska studenter / TRTSVENSKA
för 13 timmar sedan

Kärandena, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), representerades av medborgarrättsorganisationerna Palestine Legal och Council on American-Islamic Relations (CAIR). Stämningen lämnades in efter att UMD försökt ställa in den minnesstund som organiserats av UMD SJP, med hänvisning till hot som universitetsledningen hade mottagit från sionister och Ku Klux Klan som skäl för att undertrycka evenemanget.

Enligt Palestine Legal innebär förlikningen ”det högsta ekonomiska straff som någonsin ålagts ett amerikanskt universitet för att ha kränkt pro-palestinska studenters yttrandefrihetsrättigheter.”

Rekommenderad

Daniela Colombi, en av UMD SJP:s huvudorganisatörer, kommenterade: ”Denna juridiska seger bekräftar våra skyddade rättigheter att protestera och tala ut mot det USA-israeliska folkmordet på palestinier – och vi kommer att fortsätta utöva dessa rättigheter.” Hon tillade också att ”varenda dollar av UMD:s böter på 100 000 dollar för att ha förbjudit vår minnesstund för Gaza kommer att gå till organisering för ett fritt Palestina och för kollektiv befrielse.”

Villkoren i förlikningen anger dessutom att universitetet offentligt måste erkänna UMD SJP som en studentorganisation i gott anseende. Detta anses betydelsefullt, eftersom många universitet runt om i USA har använt taktiken att frånta Palestina-fokuserade studentorganisationer deras officiella status som ett sätt att begränsa deras möjligheter att fritt demonstrera på campus.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us