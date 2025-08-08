Italiens beslut att godkänna byggandet av vad som skulle bli världens längsta bro med en enda spännvidd mellan Sicilien och fastlandet har banat väg för en juridisk strid som kan fördröja ett projekt som först föreslogs av de gamla romarna.

Premiärminister Giorgia Melonis regering gav sitt slutgiltiga godkännande för bron över Messinasundet i onsdags och avsatte 13,5 miljarder euro (15,8 miljarder dollar) för ett projekt som har diskuterats i över 50 år.

"De kan erbjuda mig tre gånger värdet av mitt hus, men det spelar ingen roll för mig. Det som betyder något är landskapet. De får inte röra Messinasundet," sade Mariolina De Francesco, en 75-årig boende i den sicilianska staden Messina.

Mer än 440 fastigheter måste exproprieras på Sicilien och i Kalabrien på fastlandet för att ge plats åt den 3,7 kilometer långa bron samt anslutande vägar och järnvägar.

"Våra advokater kommer att agera, och vi kommer att stoppa dem. Det är garanterat," sade Mariolina De Francesco, vars hus ligger nära platsen för ett av brons planerade 399 meter höga landtorn.

Infrastrukturminister Matteo Salvini sade att förberedande arbeten bör börja i september-oktober och har lovat generös kompensation till dem som måste ge upp sina fastigheter. Bron förväntas vara färdigställd 2032.

Messinasundets bolag, som övervakar projektet, förbereder sig för en stor juridisk strid. "(Juridiska överklaganden) håller mig verkligen sysselsatt eftersom de slösar mycket av vår tid," sade dess VD Pietro Ciucci till tidningen La Stampa.

Miljöorganisationer lämnade denna vecka in ett klagomål till Europeiska unionen och påpekade allvarliga risker för det lokala ekosystemet.

Distriktet Torre Faro, på norra kanten av Messina, inkluderar ett naturreservat som omger två dammar, och Kalabrien verkar vara inom räckhåll när man promenerar längs strandpromenaden.

Seismisk risk

Kommittéer av 'Nej till bron'-invånare säger att områdets miljövärde och seismiska risk gör det olämpligt för infrastrukturen. De fruktar också att arbetet kommer att dra ut på tiden och göra området obeboeligt på grund av buller.

Messinasundets bolag säger att bron kommer att utformas för att tåla mycket starka jordbävningar och inte kommer att placeras på aktiva förkastningslinjer. De har också lovat åtgärder för att skydda livsmiljöer och skyddade arter.

Avtalsförpliktelser kommer att säkerställa att tidpunkten och effekterna av byggnadsaktiviteter, inklusive buller, hålls under strikt kontroll, tillade företaget.