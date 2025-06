President Donald Trump har lanserat en ny webbplats för sitt planerade uppehållstillstånd på 5 miljoner dollar, och meddelade att väntelistan för det så kallade ”golden visa” nu har öppnats på TrumpCard.gov.

”Tusentals har ringt och frågat hur de kan anmäla sig för att få tillgång till den vackra vägen mot att komma in i det Största Landet och Marknaden i världen,” skrev Trump i ett inlägg på sociala medier på onsdagen.

Trump presenterade det första exemplet på detta visum ombord på Air Force One i april, där han höll upp en gyllene prototyp med sitt ansikte på och lovade att det speciella tillståndet troligen skulle vara tillgängligt ”inom mindre än två veckor.”

Visumen är ännu inte tillgängliga, men webbplatsen som lanserades på onsdagen gör det möjligt för intresserade att lämna in sitt namn, önskat visum och e-postadress under rubriken ”The Trump Card is Coming.”

Trump har tidigare sagt att det nya visumet, en dyr version av det traditionella gröna kortet, skulle locka arbetsgivare och kunna användas för att minska USA:s nationella underskott.

Tillkännagivandet kommer samtidigt som deportationsräder intensifieras över hela landet, vilket har lett till protester, och medan Trumps administration står inför pågående rättsprocesser och anklagelser om rättighetskränkningar i samband med sin anti-immigrationskampanj. Trump har sagt att det nya kortet skulle vara en väg till det högt eftertraktade amerikanska medborgarskapet.

Han sa i februari att hans administration hoppades kunna sälja ”kanske en miljon” av dessa kort och uteslöt inte att ryska oligarker kan vara berättigade.