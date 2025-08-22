för 13 timmar sedan
Målet med Sferical AI är att bygga Sveriges framtida AI-infrastruktur. Det nya bolaget kommer att erbjuda högpresterande beräkningskapacitet för AI-utveckling inom ett säkert och integrerat system — en investering som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft i den globala AI-eran. Satsningen följer ett tidigare partnerskap med chiptillverkaren Nvidia, som levererar sin senaste datacenterplattform till initiativet.
Rekommenderad
Sferical AI kommer att driva ett infrastruktursystem som levererar lagrad AI-kraft till industripartners, med fokus på säker och suverän åtkomst till avancerad beräkningskraft. Den nya aktören blir en central komponent för att accelerera AI-utveckling i Sverige, enligt Wallenberg Investments.