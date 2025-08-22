Målet med Sferical AI är att bygga Sveriges framtida AI-infrastruktur. Det nya bolaget kommer att erbjuda högpresterande beräkningskapacitet för AI-utveckling inom ett säkert och integrerat system — en investering som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft i den globala AI-eran. Satsningen följer ett tidigare partnerskap med chiptillverkaren Nvidia, som levererar sin senaste datacenterplattform till initiativet.