Wallenberg-företag grundar gemensamt AI-bolag: Sferical AI ska stärka svensk industri
Flera av Sveriges största industriföretag – AstraZeneca, Ericsson, Saab och SEB – tillsammans med Wallenberg Investments, meddelar att de gemensamt startar ett nytt företag, Sferical AI, rapporterar Reuters.
Marcus Wallenberg tillsammans med Nvidias medgrundare och vd Jensen Huang vid den gemensamma pressträffen i maj. Arkivbild. Stefan Jerrevång/TT / TRTSVENSKA
för 13 timmar sedan

Målet med Sferical AI är att bygga Sveriges framtida AI-infrastruktur. Det nya bolaget kommer att erbjuda högpresterande beräkningskapacitet för AI-utveckling inom ett säkert och integrerat system — en investering som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft i den globala AI-eran. Satsningen följer ett tidigare partnerskap med chiptillverkaren Nvidia, som levererar sin senaste datacenterplattform till initiativet. 

Sferical AI kommer att driva ett infrastruktursystem som levererar lagrad AI-kraft till industripartners, med fokus på säker och suverän åtkomst till avancerad beräkningskraft. Den nya aktören blir en central komponent för att accelerera AI-utveckling i Sverige, enligt Wallenberg Investments.

