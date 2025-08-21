En grupp på 17 amerikanska senatorer skickade på onsdagen ett brev till utrikesminister Marco Rubio där de uppmanade USA att sätta press på Israel för att ge journalister i Gaza tillgång och skydd.
Brevet kommer en vecka efter att en israelisk attack dödade en grupp palestinska journalister i det belägrade området.
“USA måste göra det klart för Israel att det är oacceptabelt att förbjuda och censurera medieorganisationer samt att rikta in sig på eller hota pressmedlemmar, och detta måste upphöra,” sade de demokratiska senatorerna i ett uttalande.
Brevet till Rubio, en stark anhängare av Israel, löd: “Vi uppmanar dig att sätta press på den israeliska regeringen att skydda journalister i Gaza och tillåta internationella medier att få tillgång till området.”
Förra veckan dödade en israelisk attack fyra journalister från Al Jazeera, inklusive den qatariska tv-korrespondenten Anas Al Sharif, samt två frilansjournalister.
Attacken väckte internationell upprördhet.
Brevet fördömde attacken och skrev: “Om det inte finns en övertygande förklaring till det militära målet med denna attack, verkar det som att Israel offentligt erkänner att de riktar in sig på och dödar journalister som har visat världen omfattningen av lidandet i Gaza, vilket skulle vara ett brott mot internationell lag.”
Vilka är undertecknarna?
Bland undertecknarna fanns Massachusetts senator Elizabeth Warren, Hawaiis senator Brian Schatz, Virginias senator Tim Kaine och 13 andra demokratiska senatorer, samt Vermonts senator Bernie Sanders, en registrerad oberoende som samarbetar med demokraterna.
The Washington Post rapporterade på onsdagskvällen också att en medlem av presstjänsten för USA:s utrikesdepartements byrå för Mellanösternfrågor, Shahed Ghoreishi, avskedades efter att ha föreslagit att Washington skulle framföra kondoleanser för de journalister som dödades i Gaza.
Mediebevakaren Reportrar utan gränser uppgav i början av juli att mer än 200 journalister hade dödats i Gaza sedan kriget började, inklusive flera journalister från Al Jazeera.
Med Gaza avskuret förlitar sig många mediegrupper runt om i världen, inklusive AFP, på foto-, video- och textbevakning av konflikten som tillhandahålls av lokala palestinska reportrar.