KRIGET I GAZA
2 min läsning
Sjutton amerikanska senatorer driver på för förbättrad pressfrihet i Gaza
Uppropet kommer efter en israelisk attack som dödade fyra Al Jazeera-journalister, mitt under rapporter om att över 200 journalister har dödats i Gaza.
Sjutton amerikanska senatorer driver på för förbättrad pressfrihet i Gaza
Minnesstund i New York för Al Jazeeras reportrar och frilansare som dödades i en israelisk attack mot Gaza City den 15 augusti 2025. / AFP
21 augusti 2025

En grupp på 17 amerikanska senatorer skickade på onsdagen ett brev till utrikesminister Marco Rubio där de uppmanade USA att sätta press på Israel för att ge journalister i Gaza tillgång och skydd.

Brevet kommer en vecka efter att en israelisk attack dödade en grupp palestinska journalister i det belägrade området.

“USA måste göra det klart för Israel att det är oacceptabelt att förbjuda och censurera medieorganisationer samt att rikta in sig på eller hota pressmedlemmar, och detta måste upphöra,” sade de demokratiska senatorerna i ett uttalande.

Brevet till Rubio, en stark anhängare av Israel, löd: “Vi uppmanar dig att sätta press på den israeliska regeringen att skydda journalister i Gaza och tillåta internationella medier att få tillgång till området.”

Förra veckan dödade en israelisk attack fyra journalister från Al Jazeera, inklusive den qatariska tv-korrespondenten Anas Al Sharif, samt två frilansjournalister.

Attacken väckte internationell upprördhet.

Rekommenderad

Brevet fördömde attacken och skrev: “Om det inte finns en övertygande förklaring till det militära målet med denna attack, verkar det som att Israel offentligt erkänner att de riktar in sig på och dödar journalister som har visat världen omfattningen av lidandet i Gaza, vilket skulle vara ett brott mot internationell lag.”

Vilka är undertecknarna?

Bland undertecknarna fanns Massachusetts senator Elizabeth Warren, Hawaiis senator Brian Schatz, Virginias senator Tim Kaine och 13 andra demokratiska senatorer, samt Vermonts senator Bernie Sanders, en registrerad oberoende som samarbetar med demokraterna.

The Washington Post rapporterade på onsdagskvällen också att en medlem av presstjänsten för USA:s utrikesdepartements byrå för Mellanösternfrågor, Shahed Ghoreishi, avskedades efter att ha föreslagit att Washington skulle framföra kondoleanser för de journalister som dödades i Gaza.

Mediebevakaren Reportrar utan gränser uppgav i början av juli att mer än 200 journalister hade dödats i Gaza sedan kriget började, inklusive flera journalister från Al Jazeera.

Med Gaza avskuret förlitar sig många mediegrupper runt om i världen, inklusive AFP, på foto-, video- och textbevakning av konflikten som tillhandahålls av lokala palestinska reportrar.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us