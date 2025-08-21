En grupp på 17 amerikanska senatorer skickade på onsdagen ett brev till utrikesminister Marco Rubio där de uppmanade USA att sätta press på Israel för att ge journalister i Gaza tillgång och skydd.

Brevet kommer en vecka efter att en israelisk attack dödade en grupp palestinska journalister i det belägrade området.

“USA måste göra det klart för Israel att det är oacceptabelt att förbjuda och censurera medieorganisationer samt att rikta in sig på eller hota pressmedlemmar, och detta måste upphöra,” sade de demokratiska senatorerna i ett uttalande.

Brevet till Rubio, en stark anhängare av Israel, löd: “Vi uppmanar dig att sätta press på den israeliska regeringen att skydda journalister i Gaza och tillåta internationella medier att få tillgång till området.”

Förra veckan dödade en israelisk attack fyra journalister från Al Jazeera, inklusive den qatariska tv-korrespondenten Anas Al Sharif, samt två frilansjournalister.

Attacken väckte internationell upprördhet.