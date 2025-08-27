Barcelonas borgmästare Jaume Collboni meddelade på tisdagen att Gaza och andra palestinska städer symboliskt kommer att bli Barcelonas elfte distrikt för att stärka samarbetet och solidariteten.

Collboni presenterade planen under ett besök i Jordanien och förklarade att det nya distriktet skulle vara en teknisk och budgetmässig enhet inom Barcelonas kommunala struktur. Det kommer att komplettera stadens tio befintliga distrikt och samordna alla samarbetsprojekt med palestinska städer samt UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktingar.

”Det här är inte längre ett enstaka samarbete med besök, utan en permanent struktur, utformad för att utnyttja talangen hos kommunala tekniker,” sade han och tillade att en liknande struktur skulle kunna skapas ”på palestinskt territorium eller, om nödvändigt, i Jordanien”.

Konceptet följer ett tidigare exempel från 1995, då Barcelona symboliskt utsåg Sarajevo till sitt elfte distrikt för att stödja dess återhämtning efter Srebrenica-folkmordet.