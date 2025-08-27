KRIGET I GAZA
Gaza, andra palestinska städer blir Barcelonas symboliska 11:e distrikt
Konceptet bygger på ett föregående från 1995 då Barcelona symboliskt utsåg Sarajevo till sin 11:e stadsdel för att visa solidaritet och stöd för stadens återhämtning efter folkmordet i Srebrenica.
(ARKIV) Propalestinska demonstranter deltar i en demonstration som kräver ett slut på bombningarna i Gaza, i Barcelona, Spanien. / Reuters
27 augusti 2025

Barcelonas borgmästare Jaume Collboni meddelade på tisdagen att Gaza och andra palestinska städer symboliskt kommer att bli Barcelonas elfte distrikt för att stärka samarbetet och solidariteten.

Collboni presenterade planen under ett besök i Jordanien och förklarade att det nya distriktet skulle vara en teknisk och budgetmässig enhet inom Barcelonas kommunala struktur. Det kommer att komplettera stadens tio befintliga distrikt och samordna alla samarbetsprojekt med palestinska städer samt UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktingar.

”Det här är inte längre ett enstaka samarbete med besök, utan en permanent struktur, utformad för att utnyttja talangen hos kommunala tekniker,” sade han och tillade att en liknande struktur skulle kunna skapas ”på palestinskt territorium eller, om nödvändigt, i Jordanien”.

Konceptet följer ett tidigare exempel från 1995, då Barcelona symboliskt utsåg Sarajevo till sitt elfte distrikt för att stödja dess återhämtning efter Srebrenica-folkmordet.

Initiativet, som inleds med en initial budget på 1 miljon euro (1,16 miljoner dollar), är planerat att starta i slutet av året och syftar till en medel- och långsiktig horisont, inklusive återuppbyggnadsinsatser.

Den här veckan lovade Collboni också att fördubbla UNRWA:s finansiering för mat och medicin från 200 000 euro (231 824 dollar) till 400 000 euro (463 725 dollar) och sade att han skulle ”stabilisera och utöka” det tekniska samarbetet med städer som Gaza, Ramallah och Betlehem genom kommunal personal, kommunala strukturer och stadens resurser.

Under helgen berättade Collboni att han hade planerat att resa till Israel och Palestina, men att de israeliska myndigheterna nekade honom inresa.

”Vi skulle påbörja ett uppdrag för samarbete och fred, med fokus på borgmästarna i Betlehem och Ramallah. Målet var att få en förstahandsinblick i verkligheten i palestinska städer och utforska sätt att bistå från Barcelona i dessa kritiska tider,” skrev han på sociala medier.

