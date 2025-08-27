TURKIET
Turkiet fördömer Israels eskalerande militära attacker i Syrien
Israels attacker kränker Syriens suveränitet, enhet och territoriella integritet, säger Turkiets utrikesministerium.
Uttalandets betonade att strejkerna direkt riktar sig mot ansträngningarna att skapa stabilitet och säkerhet i Syrien och den omgivande regionen. / AA
27 augusti 2025

Turkiet har starkt fördömt Israels ökande militära attacker i Syrien och menar att de bryter mot landets territoriella integritet, enhet och suveränitet.

I ett skriftligt uttalande på tisdagen angående Israels intensifierade attacker i Syrien, sade det turkiska utrikesministeriet: "Vi fördömer starkt Israels militära attacker som har utökats i omfattning och genomförts i strid med Syriens territoriella integritet, enhet och suveränitet."

Uttalandet betonade att attackerna direkt riktar sig mot ansträngningarna att skapa stabilitet och säkerhet i Syrien och den bredare regionen, och uppmanade till ett omedelbart stopp för dessa handlingar.

Det tillades också att Turkiet kommer att fortsätta stödja en vision om ett Syrien som är fritt från terrorism, säkert och med full territoriell integritet, i linje med det syriska folkets legitima förväntningar.

Under augusti genomförde den israeliska armén fyra räder i Quneitra-provinsen i sydvästra Syrien, varav den senaste ägde rum tidigt på tisdagen, där en person dödades.

Efter Bashar al-Assads regims fall i slutet av 2024 utökade Israel sin ockupation av de syriska Golanhöjderna genom att ta över den demilitariserade buffertzonen, ett drag som bröt mot 1974 års avtal om separation med Syrien.

