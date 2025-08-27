Turkiet har starkt fördömt Israels ökande militära attacker i Syrien och menar att de bryter mot landets territoriella integritet, enhet och suveränitet.

I ett skriftligt uttalande på tisdagen angående Israels intensifierade attacker i Syrien, sade det turkiska utrikesministeriet: "Vi fördömer starkt Israels militära attacker som har utökats i omfattning och genomförts i strid med Syriens territoriella integritet, enhet och suveränitet."

Uttalandet betonade att attackerna direkt riktar sig mot ansträngningarna att skapa stabilitet och säkerhet i Syrien och den bredare regionen, och uppmanade till ett omedelbart stopp för dessa handlingar.

Det tillades också att Turkiet kommer att fortsätta stödja en vision om ett Syrien som är fritt från terrorism, säkert och med full territoriell integritet, i linje med det syriska folkets legitima förväntningar.