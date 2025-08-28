Turkiet fördömde och avvisade på onsdagen de uttalanden som Israels premiärminister gjort angående händelserna 1915.
“(Benjamin) Netanyahus uttalande om händelserna 1915 är ett försök att utnyttja tidigare tragiska händelser för politiska syften,” sade det turkiska utrikesdepartementet i ett uttalande.
“Netanyahu, som står inför rätta för sin roll i folkmordet mot det palestinska folket, försöker dölja de brott han och hans regering har begått,” fortsatte departementet.
“Vi fördömer och avvisar detta uttalande, som inte är förenligt med historiska och juridiska fakta,” tillade det.
Turkiet motsätter sig att händelserna presenteras som ett "folkmord" och beskriver dem istället som en tragedi där båda sidor led förluster.
Ankara har upprepade gånger föreslagit att en gemensam kommission av historiker från Turkiet och Armenien, tillsammans med internationella experter, ska bildas för att hantera frågan.
Israel har dödat nästan 63 000 palestinier i Gaza sedan oktober 2023. Den militära offensiven har ödelagt området, som nu står inför svält och har blivit obeboeligt.
I november förra året utfärdade Internationella brottmålsdomstolen arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans tidigare försvarsminister Yoav Gallant för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Gaza.
Israel står också inför ett folkmordsfall vid Internationella domstolen för sitt krig mot området.