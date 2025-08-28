Turkiet fördömde och avvisade på onsdagen de uttalanden som Israels premiärminister gjort angående händelserna 1915.

“(Benjamin) Netanyahus uttalande om händelserna 1915 är ett försök att utnyttja tidigare tragiska händelser för politiska syften,” sade det turkiska utrikesdepartementet i ett uttalande.

“Netanyahu, som står inför rätta för sin roll i folkmordet mot det palestinska folket, försöker dölja de brott han och hans regering har begått,” fortsatte departementet.

“Vi fördömer och avvisar detta uttalande, som inte är förenligt med historiska och juridiska fakta,” tillade det.

Turkiet motsätter sig att händelserna presenteras som ett "folkmord" och beskriver dem istället som en tragedi där båda sidor led förluster.