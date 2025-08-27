Turkiet är garant för kurdernas säkerhet, fred och välbefinnande, liksom för alla broderfolk i Syrien, sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan på tisdagen.

“De som vänder sig till Ankara och Damaskus kommer att segra,” sade han under ett tal som hölls för att minnas 954-årsdagen av segern i Malazgirt i Turkiets Mus-provins.

Den turkiske presidenten betonade att landets vision för 'Turkiets århundrade' först kommer att förvandlas till ett stort och mäktigt Turkiet fritt från terrorism, och därefter till en terrorfri region genom gemensamma ansträngningar.

Han tillade att trots alla hinder, blockader och sabotage är Ankara fortsatt engagerat i att sträva efter ett starkt Turkiet, förenat som en nation med 86 miljoner människor bundna av historia, kultur, en gemensam civilisation och gemensamma värderingar.

“Som turkar, araber och kurder kommer vi att leva sida vid sida på denna mark till tidens slut,” sade Erdogan.

Hans uttalanden kommer veckor efter att Turkiets parlament inrättade en högnivåkommitté för att utforma en juridisk väg mot vad tjänstemän beskriver som ett “terrorfritt Turkiet,” ett initiativ som av turkiska tjänstemän beskrivs som en historisk vändpunkt för fred i regionen.

Den 5 augusti invigdes Nationella solidaritets-, broderskaps- och demokratikommittén, som beskrivs som en plattform för dialog mellan turkar och kurder samt ett försök att lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom parlamentariska kanaler.

“Broderskapet mellan turkar och kurder är en grundläggande del av vår geografi,” sade Turkiets talman Numan Kurtulmus under sitt tal vid kommitténs invigningsceremoni.

“Denna process är en fråga om nationell överlevnad som berör den gemensamma framtiden för turkar, kurder och medborgare från alla samhällsskikt.”