Turkiet är garant för kurdernas säkerhet, fred och välbefinnande, liksom för alla broderfolk i Syrien, sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan på tisdagen.
“De som vänder sig till Ankara och Damaskus kommer att segra,” sade han under ett tal som hölls för att minnas 954-årsdagen av segern i Malazgirt i Turkiets Mus-provins.
Den turkiske presidenten betonade att landets vision för 'Turkiets århundrade' först kommer att förvandlas till ett stort och mäktigt Turkiet fritt från terrorism, och därefter till en terrorfri region genom gemensamma ansträngningar.
Han tillade att trots alla hinder, blockader och sabotage är Ankara fortsatt engagerat i att sträva efter ett starkt Turkiet, förenat som en nation med 86 miljoner människor bundna av historia, kultur, en gemensam civilisation och gemensamma värderingar.
“Som turkar, araber och kurder kommer vi att leva sida vid sida på denna mark till tidens slut,” sade Erdogan.
Hans uttalanden kommer veckor efter att Turkiets parlament inrättade en högnivåkommitté för att utforma en juridisk väg mot vad tjänstemän beskriver som ett “terrorfritt Turkiet,” ett initiativ som av turkiska tjänstemän beskrivs som en historisk vändpunkt för fred i regionen.
Den 5 augusti invigdes Nationella solidaritets-, broderskaps- och demokratikommittén, som beskrivs som en plattform för dialog mellan turkar och kurder samt ett försök att lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom parlamentariska kanaler.
“Broderskapet mellan turkar och kurder är en grundläggande del av vår geografi,” sade Turkiets talman Numan Kurtulmus under sitt tal vid kommitténs invigningsceremoni.
“Denna process är en fråga om nationell överlevnad som berör den gemensamma framtiden för turkar, kurder och medborgare från alla samhällsskikt.”
Tjänstemän säger att kommittén kommer att fungera som ett rådgivande organ med uppgift att identifiera reformer, utarbeta lagstiftning och informera allmänheten om framstegen, med ett mandat som sträcker sig till slutet av 2025.
Regionala varningar
Den 10 mars meddelade det syriska presidentskapet att ett avtal undertecknats för att integrera SDF (Syrian Democratic Forces) i statliga institutioner, vilket bekräftar landets territoriella enhet och avvisar alla försök till splittring.
Men månader efter undertecknandet av avtalet kritiserade Syriens president Ahmad al Sharaa SDF för motsägelser mellan deras ord och handlingar när det gäller genomförandet av avtalet.
I juli brände 30 PKK-terrorister sina vapen vid mynningen av en grotta i norra Irak, vilket Ankara beskrev som början på gruppens upplösning.
Utvecklingen markerar en av de mest betydande gesterna i den långvariga terrorkampanjen mot Turkiet av PKK, som är klassad som en terroristorganisation av Ankara, USA och EU.
SDF domineras av terroristgruppen YPG, den syriska grenen av terrorgruppen PKK.
Den 13 augusti varnade Turkiets utrikesminister Hakan Fidan att YPG-terrorgruppen omedelbart bör sluta utgöra ett hot mot Turkiet och regionen, under en gemensam presskonferens med sin syriska motsvarighet.
“Min uppmaning till YPG är att de omedelbart bör avlägsna sig själva som ett hot mot Turkiet och regionen, tillsammans med de terrorister de har samlat från hela världen,” sade Fidan vid tillfället.