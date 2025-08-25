VÄRLDEN
1 min läsning
Svensk triumf i bordtennis – Truls Möregårdh vinner historiskt Grand Smash i Malmö
I en spektakulär final under Grand Smash-turneringen i Malmö stod den svenske bordtennisspelaren Truls Möregårdh för en dramatisk bedrift.
Bordtennis Grand Smash tävling i Malmö / AP
25 augusti 2025

Han besegrade världsettan, kinesiske Lin Shi Dong, med en avväpnande 4–3-vinst i set och blev därmed första svenske spelaren genom tiderna att erövra Grand Smash-titeln.

Trofén fick en extra dimension av att den togs på hemmaplan. I ett laddat slutspel, inför en entusiastisk publik, bekräftade Möregårdh sin plats som en av världens främsta inom sporten just nu.

Inför turneringen hade Möregårdh uttryckt sin ambition och förberedelse inför den tuffa utmaningen. Nu visar det sig att hans självförtroende var på rätt nivå — efter att ha vunnit fem matcher i rad nådde han framgång i finalen.

Möregårdh har länge setts som ett av de största svenska löftena inom bordtennis. Han slog igenom redan som tonåring och blev VM-silvermedaljör 2021 i Houston. Sedan dess har karriären gått stadigt uppåt, men segern i Malmö är utan tvekan hans största hittills.

“Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Att vinna på hemmaplan, mot den bästa i världen, är helt otroligt,” sade Möregårdh i en känslosam intervju efter matchen.

