Han besegrade världsettan, kinesiske Lin Shi Dong, med en avväpnande 4–3-vinst i set och blev därmed första svenske spelaren genom tiderna att erövra Grand Smash-titeln.

Trofén fick en extra dimension av att den togs på hemmaplan. I ett laddat slutspel, inför en entusiastisk publik, bekräftade Möregårdh sin plats som en av världens främsta inom sporten just nu.

Inför turneringen hade Möregårdh uttryckt sin ambition och förberedelse inför den tuffa utmaningen. Nu visar det sig att hans självförtroende var på rätt nivå — efter att ha vunnit fem matcher i rad nådde han framgång i finalen.