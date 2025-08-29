Beslutet ska ses mot bakgrund av att TV4 tillsammans med C More nyligen relanserade tjänsten TV4 Play. Denna digitala plattform har blivit central i TV4:s framtidsstrategi. Samtidigt har sänkta reklamintäkter, höga distributionskostnader via marknätet och förändrade tittarvanor mot streamingplattformar lagt ekonomisk press på bolaget.

Satsningen på TV4 Play omfattar nyheter, inhemsk drama, reality och underhållning – vuxendelar som kan bli svåra att driva i linjär form. Det är oklart om exempelvis Champions League-rättigheterna via C More kommer att finnas kvar i tjänsten efter säsongen.

Streaming ersätter marknätet

TV4:s vd, Mathias Berg, förklarar att det rör sig om en medveten strategisk och ekonomisk omställning:

”Vi fokuserar hela tiden på samma sak – att erbjuda Sverige en fantastisk streamingtjänst.”

Med beslutet vill kanalen föra fler tittare till TV4 Play, där program och nyhetssändningar kan ses utan kostnad, men med reklam – medan själva TV4-kanalen kräver ett abonnemang.