TV4 slutar sändas i marknätet – övergår från gratiskanalen till betalkanal
Den svenska kanalen TV4 meddelar att man vid årsskiftet helt avslutar sin sändning via marknätet och därmed upphör som gratiskanalen via antenn – istället satsar bolaget fullt ut på streamingtjänsten TV4 Play
TV4-huset i Stockholm, Sverige. / TRTSVENSKA
29 augusti 2025

Beslutet ska ses mot bakgrund av att TV4 tillsammans med C More nyligen relanserade tjänsten TV4 Play. Denna digitala plattform har blivit central i TV4:s framtidsstrategi. Samtidigt har sänkta reklamintäkter, höga distributionskostnader via marknätet och förändrade tittarvanor mot streamingplattformar lagt ekonomisk press på bolaget. 

Satsningen på TV4 Play omfattar nyheter, inhemsk drama, reality och underhållning – vuxendelar som kan bli svåra att driva i linjär form. Det är oklart om exempelvis Champions League-rättigheterna via C More kommer att finnas kvar i tjänsten efter säsongen.

Streaming ersätter marknätet

TV4:s vd, Mathias Berg, förklarar att det rör sig om en medveten strategisk och ekonomisk omställning:

”Vi fokuserar hela tiden på samma sak – att erbjuda Sverige en fantastisk streamingtjänst.”

Med beslutet vill kanalen föra fler tittare till TV4 Play, där program och nyhetssändningar kan ses utan kostnad, men med reklam – medan själva TV4-kanalen kräver ett abonnemang. 

Berg understryker att antalet hushåll som använder marknätet är mycket få. De som idag ser TV4 via antenn måste framöver antingen välja en annan distributionsväg eller gå över till TV4 Play. De som redan ser TV4 via kabel, stadsnät eller satellit påverkas inte. 

Allmänhetens börda – public service oroas

SVT:s vd Anne Lagercrantz kommenterar förändringen med förståelse, men varnar för ökade samhällskostnader:

“Att alla kommersiella bolag nu lämnar marknätet ökar den samhälleliga bördan med flera hundra miljoner kronor. Regeringen måste skyndsamt presentera finansieringslösningar för marknätet – utan att public service belastas.”

Hon syftar på att marknätet behöver säkra finansiering även när gratiskanaler försvinner. 

