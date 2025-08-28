VÄRLDEN
Rekordbeslag av dopningsmedel i Malmö – hemligt laboratorium och miljontals enheter
Sverige är vittne till det största beslaget av dopningspreparat någonsin – över 6,2 miljoner enheter anabola steroider hittades i en lägenhet i Malmö.
Utöver det har ytterligare 1,7 miljoner enheter upptäckts på andra platser. Fynden gjordes i samband med en polisräd där också mer än 3 000 narkotikaklassade tabletter och 12 000 falska frimärken togs i beslag.

Enligt anklagelserna driver ett par i Malmö ett avancerat preparatlaboratorium i en bostad i stadsdelen Slottsstaden. Mannen – 39 år gammal – har tidigare dömts för dopingrelaterade brott och misstänks stå bakom ett nätverk som sålt preparaten via postorder. Kvinnan, 31 år, som arbetar inom vården, påstod i förhör att hon tvingats delta och utsatts för våld i relationen – vilket hon menade förklarar hennes engagemang i verksamheten. Advokaterna motsätter sig anklagelserna och kallar fallet en mörk period i de misstänktas liv.

Så kom fallet upp – via E4 och ett misstänkt paket

Det hela började i september förra året, när polisen stoppade en misstänkt BMW på E4:an i Småland. I baksätet hittades ett paket som innehöll 2,4 miljoner enheter steroider, och föraren visade sig vara påverkad av droger. Han spårades till ett företag med namnet “Vision Labs”, som senare avslöjades vara en täckmantel för dopningshandel. Polisen fann transaktioner till Malmö, bilder och meddelanden som pekade på att mannen låg bakom verksamheten. ([turn0view0], rad 4–5)

Hemlig fabrik i bostadsområde

Rådiga åtgärder av polis och åklagare ledde till räd mot parets lägenhet och två lokaler i Malmö. Där hittades laboratorieutrustning, stora mängder testosteronpulver och oljebaserade ingredienser – allt dolt bakom fasader av legitima verksamheter som exempelvis såptillverkning. Undersökningar visar att det olagliga nätverket startade 2019, och att kvinnan blev inblandad två år senare. Beställningar sköttes via webben och distribuerades med post.

