Utöver det har ytterligare 1,7 miljoner enheter upptäckts på andra platser. Fynden gjordes i samband med en polisräd där också mer än 3 000 narkotikaklassade tabletter och 12 000 falska frimärken togs i beslag.

Enligt anklagelserna driver ett par i Malmö ett avancerat preparatlaboratorium i en bostad i stadsdelen Slottsstaden. Mannen – 39 år gammal – har tidigare dömts för dopingrelaterade brott och misstänks stå bakom ett nätverk som sålt preparaten via postorder. Kvinnan, 31 år, som arbetar inom vården, påstod i förhör att hon tvingats delta och utsatts för våld i relationen – vilket hon menade förklarar hennes engagemang i verksamheten. Advokaterna motsätter sig anklagelserna och kallar fallet en mörk period i de misstänktas liv.

Så kom fallet upp – via E4 och ett misstänkt paket