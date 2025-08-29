Venezuelas president Nicolas Maduro sa på torsdagen att hans land är ogenomträngligt för utländska styrkor, medan spänningarna ökade med USA efter president Donald Trumps beslut att skicka militära resurser till Karibien.

Under en militär ceremoni i Caracas, klädd i militäruniform, riktade Maduro sig direkt till möjligheten av en amerikansk intervention.

"Det finns inget sätt för dem att ta sig in i Venezuela," sade han och beskrev det pågående trycket som något som stärker hans regering.

Maduro beskrev de senaste amerikanska åtgärderna som en belägring och trakasseri som bryter mot FN-stadgan, och hävdade att dessa åtgärder har slagit tillbaka.

"Idag, efter 20 dagars oavbruten belägring, är vi starkare än igår. Vi har mer nationellt och internationellt stöd," sade han.