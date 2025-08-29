Venezuelas president Nicolas Maduro sa på torsdagen att hans land är ogenomträngligt för utländska styrkor, medan spänningarna ökade med USA efter president Donald Trumps beslut att skicka militära resurser till Karibien.
Under en militär ceremoni i Caracas, klädd i militäruniform, riktade Maduro sig direkt till möjligheten av en amerikansk intervention.
"Det finns inget sätt för dem att ta sig in i Venezuela," sade han och beskrev det pågående trycket som något som stärker hans regering.
Maduro beskrev de senaste amerikanska åtgärderna som en belägring och trakasseri som bryter mot FN-stadgan, och hävdade att dessa åtgärder har slagit tillbaka.
"Idag, efter 20 dagars oavbruten belägring, är vi starkare än igår. Vi har mer nationellt och internationellt stöd," sade han.
Han tackade Colombias president Gustavo Petro för att ha beordrat utplaceringen av 25 000 soldater till Colombias Catatumbo-region och beskrev detta som ett samarbete mellan Venezuela och Colombia för fred och för att skydda sina territorier.
Trumps presidentorder godkände omfattande militära operationer mot latinamerikanska drogkarteller, vilket ledde till utplaceringen av en marin styrka till Karibien, inklusive en ubåt och sju krigsfartyg.
Militära tjänstemän berättade för CNN att 4 000 marinsoldater också skulle skickas till regionen.
Maduro, tillsammans med försvarsminister Vladimir Padrino Lopez och höga befälhavare, lovade tidigare denna månad att försvara Venezuelas suveränitet och uttalade att inget "imperium" kunde röra landets "heliga mark" eller Sydamerikas.