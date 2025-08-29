VÄRLDEN
1 min läsning
Sverige bygger obemannade miniubåtar – ska stärka skyddet av Östersjön
Sveriges försvar utvecklar just nu en sex meter lång undervattensdrönare som syftar till att höja bevakningen i Östersjön.
Sverige bygger obemannade miniubåtar – ska stärka skyddet av Östersjön
Ubåt modulär design: SAAB / TRTSVENSKA
29 augusti 2025

Den första farkosten tillverkas i Karlskrona i nära samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och Saab och planeras sjösättas redan till sommaren 2026. (svt.se)

Projektet, benämnt LUUV (Large Unmanned Underwater Vehicle), är utvecklat med syftet att avlasta bemannade ubåtar från de farligaste uppdragen. Utvecklingschefen på Sjöstridsskolan, Tobias Söderblom, förklarar:

“En optimal uppgift är att skicka in obemannade farkoster i ett område innan en bemannad ubåt går dit, för att söka av om det finns minor, bottenspaningssystem eller se hur miljön ser ut.” (svt.se)

Rekommenderad

Den väpnade kraften ställs inför ökande hot – särskilt i Östersjön där Säkerhetspolitiken hårdnat efter Rysslands aggressioner. Obemannade system som LUUV kan bli avgörande för att upprätthålla sjöbevakning utan att riskera mänskliga liv.

Satsningen är del i ett bredare mönster där Sverige aktivt inför moderna, autonoma system i sin försvarsstrategi. Bland annat deltog Sverige nyligen i NATO-övningen REPMUS, med fokus på marint obemannat samarbete, där både USV- och UAV-system testades tillsammans med aktörer som Saab, FMV och FOI.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us