Den första farkosten tillverkas i Karlskrona i nära samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och Saab och planeras sjösättas redan till sommaren 2026. (svt.se)
Projektet, benämnt LUUV (Large Unmanned Underwater Vehicle), är utvecklat med syftet att avlasta bemannade ubåtar från de farligaste uppdragen. Utvecklingschefen på Sjöstridsskolan, Tobias Söderblom, förklarar:
“En optimal uppgift är att skicka in obemannade farkoster i ett område innan en bemannad ubåt går dit, för att söka av om det finns minor, bottenspaningssystem eller se hur miljön ser ut.” (svt.se)
Den väpnade kraften ställs inför ökande hot – särskilt i Östersjön där Säkerhetspolitiken hårdnat efter Rysslands aggressioner. Obemannade system som LUUV kan bli avgörande för att upprätthålla sjöbevakning utan att riskera mänskliga liv.
Satsningen är del i ett bredare mönster där Sverige aktivt inför moderna, autonoma system i sin försvarsstrategi. Bland annat deltog Sverige nyligen i NATO-övningen REPMUS, med fokus på marint obemannat samarbete, där både USV- och UAV-system testades tillsammans med aktörer som Saab, FMV och FOI.