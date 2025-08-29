Den första farkosten tillverkas i Karlskrona i nära samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och Saab och planeras sjösättas redan till sommaren 2026. (svt.se)

Projektet, benämnt LUUV (Large Unmanned Underwater Vehicle), är utvecklat med syftet att avlasta bemannade ubåtar från de farligaste uppdragen. Utvecklingschefen på Sjöstridsskolan, Tobias Söderblom, förklarar:

“En optimal uppgift är att skicka in obemannade farkoster i ett område innan en bemannad ubåt går dit, för att söka av om det finns minor, bottenspaningssystem eller se hur miljön ser ut.” (svt.se)