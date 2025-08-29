VÄRLDEN
2 min läsning
Regeringen avsätter 80 miljarder kronor i 2026 års budget
Sveriges regering planerar att använda upp till 80 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder i höstens budget för år 2026, motsvarande cirka 8,41 miljarder USD.
Regeringen avsätter 80 miljarder kronor i 2026 års budget
FILBILD: Sveriges regerings budgetproposition för 2025 / TRTSVENSKA
29 augusti 2025

Målet är att ge hushållen tillbaka förlorad köpkraft och stimulera en svag återhämtning i ekonomin.

Finansminister Elisabeth Svantesson lyfter fram att många hushåll upplever stark ekonomisk press – där pandemins och inflationens efterverkningar ännu inte släppt sitt grepp – och att det är dags att öka förtroendet genom reformer. Den planerade satsningen är betydligt större än 2025 års 60 miljarder och 2024 års 40 miljarder.

Regeringen har inte presenterat alla detaljer ännu, men ekonomer förväntar sig att paketet inkluderar skattesänkningar, lägre moms på livsmedel samt höjt barnbidrag – verktyg som ska stärka hushållens ekonomiska handlingsutrymme.

Rekommenderad

Budgetutrymme i nytt ljus

Enligt Konjunkturinstitutets tidigare prognos, det så kallade reformutrymmet, var möjligheten att avsätta nya medel betydligt lägre. Den nya ramen är därför oväntat generös och pekar på en tydlig politisk vilja att stimulera ekonomi inför valet 2026.

Omställningen till så pass omfattande ofinansierade reformer ger utrymme för tillväxt, men väcker också oro för hållbarheten i Sveriges statsfinanser. Skulden, som enligt Riksgäldens prognoser redan väntas stiga genom budgetunderskott på 93 miljarder kronor för 2025 och 89 miljarder för 2026, kan tillfälligt öka ytterligare om lånefinansiering krävs. 

Internationella valutafonden (IMF) bedömer att Sveriges BNP-tillväxt ökar från 1,9 procent i år till cirka 2,2 procent under 2026, givet gynnsamma finanspolitiska insatser och fortsatt stabil inflation.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us