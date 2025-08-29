Målet är att ge hushållen tillbaka förlorad köpkraft och stimulera en svag återhämtning i ekonomin.

Finansminister Elisabeth Svantesson lyfter fram att många hushåll upplever stark ekonomisk press – där pandemins och inflationens efterverkningar ännu inte släppt sitt grepp – och att det är dags att öka förtroendet genom reformer. Den planerade satsningen är betydligt större än 2025 års 60 miljarder och 2024 års 40 miljarder.

Regeringen har inte presenterat alla detaljer ännu, men ekonomer förväntar sig att paketet inkluderar skattesänkningar, lägre moms på livsmedel samt höjt barnbidrag – verktyg som ska stärka hushållens ekonomiska handlingsutrymme.