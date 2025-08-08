KRIGET I GAZA
1 min läsning
Tyskland stoppar alla militära exporter till Israel tills vidare
Berlin uttrycker djup oro över civilbefolkningens lidande i den belägrade palestinska enklaven, säger förbundskansler Friedrich Merz.
Tyskland stoppar alla militära exporter till Israel tills vidare
Tyskland säger att vapenvila i Gaza är deras högsta prioritet. / Reuters
för 12 timmar sedan

Den tyska regeringen kommer tills vidare inte att godkänna några export av militär utrustning till Israel som kan användas i Gaza, meddelade förbundskansler Friedrich Merz på fredagen som svar på Israels plan att utöka sina militära operationer där.

Frisläppandet av de israeliska gisslan och förhandlingar om ett eldupphör är Tysklands högsta prioriteringar, sade Merz i ett uttalande och uttryckte djup oro över lidandet bland civila i Gaza.

Rekommenderad

Detta är en pågående nyhetshändelse.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us