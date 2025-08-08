Den tyska regeringen kommer tills vidare inte att godkänna några export av militär utrustning till Israel som kan användas i Gaza, meddelade förbundskansler Friedrich Merz på fredagen som svar på Israels plan att utöka sina militära operationer där.

Frisläppandet av de israeliska gisslan och förhandlingar om ett eldupphör är Tysklands högsta prioriteringar, sade Merz i ett uttalande och uttryckte djup oro över lidandet bland civila i Gaza.